STALI UZ TRENERA

Zrinjski komentirao status Igora Štimca: Krajnje neprimjereno...

Piše Domagoj Vugrinović,
Mostar: Hercegovacki derbi HSK Zrinjski - HNK Siroki Brijeg | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

HŠK Zrinjski Mostar želi demantirati medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca. Klub objavljene informacije smatra netočnima, objavili su iz kluba

Samo dan nakon što je bivši hrvatski izbornik Igor Štimac osvojio Kup Bosne i Hercegovine sa Zrinjskim pojavile su se informacije kako bi mogao napustiti klub. Isplivalo je i ime nasljednika, a riječ je o Simonu Rožmanu, treneru koji je već radio u bosanskohercegovačkom nogometu, ali i u Hrvatskoj, gdje je vodio Rijeku i Osijek.

Ipak, nakon brojnih nagađanja klub je presjekao te se oglasio na društvenim mrežama. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

"HŠK Zrinjski Mostar želi demantirati medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca. Klub objavljene informacije smatra netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima, osobito zbog činjenice da su ih plasirali neposredno nakon osvajanja Kupa BiH, odnosno drugog osvojenog trofeja ove sezone. Fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu i ostvarenju zacrtanih ciljeva.", objavili su iz kluba.

Štimac ove sezone nije uspio obraniti ligaški naslov, no u Europi je bilježio sjajne rezultate doguravši do doigravanja Konferencijske lige, gdje ga je u dvije utakmice izbacio Crystal Palace, prošlogodišnji osvajač FA kupa.

