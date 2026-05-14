Zrinjski komentirao status Igora Štimca: Krajnje neprimjereno...

Samo dan nakon što je bivši hrvatski izbornik Igor Štimac osvojio Kup Bosne i Hercegovine sa Zrinjskim pojavile su se informacije kako bi mogao napustiti klub. Isplivalo je i ime nasljednika, a riječ je o Simonu Rožmanu, treneru koji je već radio u bosanskohercegovačkom nogometu, ali i u Hrvatskoj, gdje je vodio Rijeku i Osijek.

Ipak, nakon brojnih nagađanja klub je presjekao te se oglasio na društvenim mrežama. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

"HŠK Zrinjski Mostar želi demantirati medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca. Klub objavljene informacije smatra netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima, osobito zbog činjenice da su ih plasirali neposredno nakon osvajanja Kupa BiH, odnosno drugog osvojenog trofeja ove sezone. Fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu i ostvarenju zacrtanih ciljeva.", objavili su iz kluba.

Štimac ove sezone nije uspio obraniti ligaški naslov, no u Europi je bilježio sjajne rezultate doguravši do doigravanja Konferencijske lige, gdje ga je u dvije utakmice izbacio Crystal Palace, prošlogodišnji osvajač FA kupa.