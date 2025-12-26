Nenad Bjelica: 'Preko Fabrizija Romana sam saznao da me planiraju smijeniti u Dinamu...

Nenad Bjelica u dva je navrata vodio Dinamo, a drugi mandat završio mu je u prosincu 2024. Otkad je 29. prosinca 2024. dobio otkaz u Dinamu, zasad više nigdje nije radio, a otkrio je i detalje cijele priče.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

- Očekivao sam da bi do otkaza moglo doći nakon poraza od Lokomotive, ali nije. Uprava je objavila pripćenje da stoji uz mene i sportskog direktora Marka Marića, a na sastanku mi je Zvonimir Manenica rekao da pobijedimo Varaždin. Pobijedili smo ga 3:2 iako smo igrali bez 15 nogometaša - započeo je Bjelica u emisiji MAX Sporta Druga strana medalje i dodao:

- Završila je polusezona, rekao sam Mariću da se čujemo za dva-tri dana. To je bio 22.12. Zovem ga na Badnjak, ne javlja mi se. Na Božić nisam htio zvati, ali mi stiže u ponoć poruka od Marića da mi čestita Božić i da će me zvati dan kasnije i objasniti mi situaciju oko pojačanja.

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Bjelica je otkrio i da nije bilo previše transparentnosti u komunikaciji.

- Onda mi se 26. ne javi, 27. mi se ne javi, 28. mi se ne javlja. Ja čekam da nazove. Ništa. Šaljem mu poruku 28. ujutro: Za tri dana počinju pripreme, ne znam tko dolazi, tko odlazi, želim ti dati feedback oko igrača koje sam gledao, ovaj način da se mi ne čujemo šest dana nije dobar jer imamo 10 dana da složimo ekipu - govori Bjelica i nastavlja:

- Nazove me navečer oko 19 sati, pričamo najnormalnije 20 minuta, pričamo oko igrača, htio sam smanjiti kadar za četiri stranca. Ogiwara je već otišao, Mmaee je odstranjen, treći sam mislio da je Oliveras višak i četvrti bi bilo jedno krilo od stranaca koje smo imali. Tu smo imali najnormalniji razgovor o svemu.

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Bjelica je na kraju otkrio i kako je preko treće strane saznao što mu se sprema.

- Dan kasnije izađem u grad, uzmem telefon, kad Fabrizio Romano kaže da Dinamo sprema smjenu Bjelice i da ga mijenja Fabrizio Cannavaro. Ne mogu vjerovati. Jučer sam pričao s Marićem. Valjda bih osjetio nešto. Uzmem ja to s rezervom. Međutim, počnu me zvati hrvatski novinari, govore mi da se nešto kuha. Ja još ne vjerujem jer smo razgovarali noć ranije najnormalnije. Ništa mi ne govori da ću biti smijenjen - kaže pa zaključuje:

- Oko 16 sati pročitam sazvan Izvršni odbor, tad sam znao da je istina. Oko 19 sati me Marić nazvao da mi kaže da raskidamo suradnju.

Bjelica je u prvom mandatu vodio Dinamo od svibnja 2018. do travnja 2020. i pobijedio 73 utakmice od 101 koju je vodio, a u drugom mandatu je vodio "modre" u 15 utakmica i pet pobijedio, šest remizirao te četiri izgubio.