Talijani: Inter je opet u Dinamu pronašao igrača za svoj sustav

Moris Valinčić je na početku sezone bio pun pogodak trenera Marija Kovačevića. Napokon pravi igrač na tradicionalno deficitarnoj poziciji u Dinamu koji je donio puno dobroga prema naprijed, a i u obrani je bio odličan. Ako je netko bio siguran u prvih 11 to je bio on, ali se onda protiv Vukovara dogodila ozljeda. Krenule su i glasine da bi ga izbornik Dalić trebao početi pratiti, a onda je prije nekoliko tjedana pukla vijest kako ga motri Inter.

Pokretanje videa... 00:45 Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Talijanski portal SportMediaset raspisao se o Valinčiću i naglasio kako je on idealno rješenje za ozlijeđenog Denzela Dumfriesa. Spominje se kako Inter bira između Marca Palestra i Brookea Norton-Cuffyja, ali se pojavilo i ime Morisa Valinčića. Njegova vrijednost prema Transfermarktu je dva milijuna eura, dok ga Talijani procjenjuju na 10 milijuna.

"Hrvat iz Dinama (gdje su Nerazzurri ovog ljeta doveli Sučića) čini se kao savršen izbor za formaciju Nerazzurra 3-5-2. Pod vodstvom Marija Kovačevića kao trenera, Valinčić je postao starter , upisavši 14 nastupa u hrvatskom prvenstvu i Europskoj ligi. Zanimljivo je to da se čini kako je njegova sudbina isprepletena sa sudbinom Dumfriesa ne samo zbog pozicije, već i zbog loše sreće: 27. listopada 2025., tijekom utakmice protiv Vukovara, također je zadobio ozljedu gležnja . Međutim, vrijeme za Inter moglo bi biti savršeno. Njegov povratak na teren planiran je za siječanj , što se poklapa s otvaranjem talijanskog prijelaznog roka", stoji u tekstu.

Otkako je stigao u Dinamo, Valinčić je odigra 14 utakmica, pet puta sa svojim kolegama u obrani sačuvao netaknutu mrežu te je dva puta i asistirao. U svakoj utakmici bio je jedan od boljih na terenu i nije baš za očekivati da e ga Kovačević pustiti nakon tako malo utakmica. Ipak, ako Inter zaista dođe po Valinčića i stavi "puste milijune" na Dinamov stol, taj transfer bi se mogao i dogoditi.