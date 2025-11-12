Neobjavljeni dio TV intervjua s Bobanom: 'Trebat će mu još dva, tri mjeseca da se vrati...'

Dinamo proživljava teške dane. Nakon iznenađujuće dobrog starta sezone, uslijedio je pad u igri i rezultatima koji je upalio alarme među navijačima. Pitanja se gomilaju, a glasine o pobuni u svlačionici i smjeni trenera sve su glasnije. U takvoj atmosferi, pred kamere HTV-a, u razgovoru s Vikijem Ivanovićem, stao je prvi čovjek kluba, Zvonimir Boban, i ponudio svoje viđenje situacije.

U nastavku prenosimo cijeli razgovor, uključujući i dijelove koji nisu objavljeni u Dnevniku HTV-a.

Idemo odmah u srž. Ostaje li Mario Kovačević trener Dinama?

- Normalno da ostaje. Cijela ova priča oko Dinama s trenerom Marijom Kovačevićem je nova, koliko god to ljudi doživljavali kao nešto što već jako dugo traje. Jer današnje društvo i današnji život je takav da je toliko informacija, toliko buke. Toliko je, pod navodnike, zagađen eter sa svim i svačim da imamo osjećaj da je on tu već 13 godina, a to je tek tri četiri mjeseca. U intervjuu, kad sam prije prvenstva govorio za Dinamov portal, rekao sam da će biti puno oscilacija i svatko tko minimalno pozna nogomet, nogometne procese, procese stvaranja jedne nove momčadi gdje ti je otišlo 24 igrača, gdje je došlo njih 18 novih, neki mladi priključeni, da treba vrijeme. Vrijeme, to sam tada rekao i opet ću ponoviti, ne možemo kupiti, ne možemo ga pogurati, ono je najbolji sudac, ono će nam reći kako smo radili i kako ćemo na kraju završiti, svatko sa svojom odgovornošću. Mario Kovačević sa svojom igrači sa svojom, isto tako klub i osobno ja sa svojom, i tako treba biti. Na kraju će rezultat presuđivati o ocjenama, još je prerano za njih. Ovo je prva kriza i na prvoj krizi treba nekog jasno, pod navodnike, tako nogometni kibici ili ljudi koji gledaju, vole i Dinamo, i koji ne vole, ali vole nogomet i žele komentirati Dinamo, htjeli bi nekog baciti niz štenge. Normalno da je uvijek prvi trener. Prošle godine smo kao Dinamo imali četiri trenera i ne znam koja je bila to poruka, koliko nekonzistentnosti, neozbiljnosti u vođenju jedne institucije kao Dinamo. Ne govorim da sam ja ozbiljniji, ja samo mislim da neke procese treba jednostavno odraditi kako treba, a nitko neće biti do kraja uz svoje zablude, ako ih je bilo, da bi Dinamo bio njegov talac. Ni Mario Kovačević, a najmanje ja osobno, jer mi smo tu isto tako prolaznici. Dinamo je nešto drugo, nešto više, nešto puno jače od bilo kojeg imena.

Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dobro, ali isti ti kibici se pitaju ima li trener kontrolu nad svlačionicom, nad igračima? Vi ste bili igrač u velikim klubovima.

- Moram biti informirani, ljudi me informiraju. Ne mogu sve čitati, ne želim sve čitati. Ne želim zagađivati svakodnevnicu jer pitanje je tko to piše. Pitanje je tko su ti ljudi koji pišu, zašto pišu da li imaju interes koji pišu, a ima masa ljudi koji isto tako normalno istu stvar pitaju koji su dobronamjerni i koji jednostavno žele dobro Dinamu. Žele dobro generalno i nogometu i hrvatskom nogometu, tako da nekad moramo odvojiti neke od nekih. Ali generalno imaju pravo ljudi komentirati, imaju pravo kritizirati. To je tako jasno, ali ispada nekad da su oni više u svlačionici nego sami igrači. Kad se igrači skupe zajedno i raščiste između sebe neke stvari, znači da su neki problemi postojali, ali isto tako da su ih svjesni i da su imali snage se suočiti s njima i da su napravili jedan ozbiljan sastanak. Bio sam igrač, znam kako to ide, bio sam kapetan pa sam ja sazivao s trenerom sastanke kad je problem s trenerom ili kad igrači imaju osjećaj da je problem trener. U ovom slučaju oni su jednostavno osjetili da ne postoji više ona energija koja je postojala na početku godine. Da je to jedan krizni krizni moment. Nadamo se svi, prolazni, barem svi dinamovci, haha. Što prije prođe, to će biti bolje, ali idemo dalje uvjereni da smo na dobrom putu. Taj je sastanak meni osobno bio jako bitan jer nisu pozvali trenera na sastanak. Oni su jednostavno rekli: "Želimo između sebe raščistiti neke stvari". Ma gledajte, farsa je velika da u velikim klubovima postoji ono, momčadska atmosfera, svi su frendovi... Ma ne mogu biti. Igrao sam u Milanu, igrao sam u reprezentaciji. Mi smo u reprezentaciji imali pet grupa, oni su igrali briškulu, mi smo igrali belu, oni su igrali, ne znam što, remi ili su se kockali navečer u kasinu, netko je radio neke druge stvari ili čitao knjige, nebitno. Ali onda si na terenu pravi jer tamo postoji viši interes. Interes, u tom slučaju, hrvatske repreznetacije, u ovom slučaju Dinama, u trećem slučaju Hajduka ili ne znam kojeg kluba. To je bitno, vratiti tu energiju koja se malo pogubila.

Moram se vratiti na trenera koji je jedan od najomiljenijih likova u hrvatskom, domaćem nogometu. Smatrate li da on ima tu tu auru, tu karizmu da ovo sve preokrene?

- Pa znate kad mi govorimo o karizmi, karizma Marija Kovačevića je jedna drugačija karizma nego što hrvatski narod to voli. Generalno, kad razmišljaš o karizmi, razmišljaš o nekome tko ti komunicira briljantno, tko ti daje ideju, nekakvu super sigurnost, koji, ne znam... Tako, govori nekakve velike fraze, ima neke velike poze. Pa se svi zaljube u njega, a kasnije ga, normalno, razapnu i proklinju kao što je... To je tako, kad si na javnim pozicijama, moraš znati da je to tako. Mario Kovačević je puno jači čovjek nego što ljudi pretpostavljaju. Mislim da on ima iznimnu snagu i puno veću nego što to ljudi mogu primijetiti, nego što to i on oda nekad. I to je nekad problem, te komunikacije. To je OK, ali, ali Mario je prošao svašta u životu. Pobjeđivao je sa skoro svim momčadima u kojima je bio. To su isto tako ljudi, to su isto tako neki odnosi s ljudima. Svi su odnosi s ljudima isti., bio igrač Dinama ili igrač Varaždina ili Slaven Belupa, gdje je trenirao prije. Jasno da je Dinamo nešto drugo i da još uvijek i on uči stvari. Svi smo mi pogriješili u ovom procesu dosad, jasno da jesmo, i uprava i igrači i trener. Negdje jesmo jer nije sve idealno. Možda smo i krenuli predobro u odnosu na ono što se očekivalo. Ja sam došao u klub 1. lipnja, pa su već 3. lipnja za mene i Marija govorili da niš ne valja, hahaha! A nismo ni počeli raditi! Ali to je tako. To je Dinamo i ljudi imaju pravo se i plašiti da neće biti dobro i navijati i kritizirati. Mi moramo imati snagu to jednostavno trpjeti. I ispatiti stvari, izboriti se da se vratimo na onu stazu na kojoj smo bili, koja je možda bila i malo surealno dobra u startu, s obzirom na to koliko se promijenila.

Dinamo je u krizi, krizi i rezultata i krizi igre. Koji su po vama razlozi?

- Pa sad sam govorio o njima. Mogu se samo ponoviti da je nestala ona energija koja je na početku bila na neki način čarobna i nevjerojatna, iznenađujuća meni osobno, nisam očekivao da će to tako tako ići. Ali dečki su davali vjerojatno 120 posto. Ta "¨iberturaža" odnosi danak i u mentalnoj i u fizičkoj energiji kroz neko vrijeme i to nam se sada dogodilo. Neki procesi integracije možda šireg kadra se mogu dogoditi možda malo prije, i to isto tako Mario nije imao iskustva, pa je isto tako sam svjestan da je možda to moglo se nešto bolje napraviti, sve pet. To su isto tako procesi. Kažem, ta energija je malo posustala, evo, nije više tako prisutna. Mora se vratiti što prije, otišlo se u "iberturažu", nije to bilo normalno. A isto tako ovo je prenisko da bi bilo prihvatljivo.Znači, zaokret mora biti, on mora biti jako brz i mora biti konkretan. To je kroz rezultate i kroz jedan... Ma ne mogu reći da ti igrači nisu individualno osim u Vukovaru (Vinkovcima protiv Vukovara, op.a.), na svakoj utakmici dali od sebe. Ali ne postoji više ona, ona kohezija, onaj san o najvećim stvarima s Dinamom koji im se mora vratiti. Jer možda su se zatvorili u neke svoje osobne probleme, malo individualizirali priču i to je dobar znak da su imali taj sastanak. Znači da su svjesni toga i ja se nadam da ćemo krenuti opet nekim boljim stazama.

Dinamo je, naravno, zatvorena momčad i nemamo mi informacije iz svlačionice, nego kupimo ono što do nas dolazi. Dolaze informacije da ima nezadovoljnika u svlačionici i da će biti aktivan zimski prijelazni rok. Molim vas komentar.

- Hahaha, to je nevjerojatno. Dolaze do vas... Uvijek ima nezadovoljnih u svlačionici. Ja sam bio jedan od njih kad sam bio u Milanu, Van Basten je igrao šest mjeseci prvih u Milanu, Platini se patio. Savićević skoro dvije godine nije igrao u Milanu koji je genijalan igrač. Svi smo mi bili nesretni, nezadovoljni što nismo davali, nismo mogli, nas je trener vadio, nas nije stavljao u nekom periodu, tako su i naši igrači. Bitno je da onda kad izađu na teren, da su pravi. To što su nezadovoljni, koga briga? Mislim, to je u opisu posla. Stvara se, vjerujem da se stvara od toga jedna priča koju bi bilo tko, tko razumije nogomet, trebao ignorirati i ne slušati. Postoje jednostavno neki principi funkcioniranja u nogometu koje treba respektirati, koji su tu oduvijek. I Dinamo 82. Pitajte kako su se voljeli Mustedanagić i Bručić, recimo. Čisto onako malo da, haha, a onda su na terenu umirali jedan za drugoga. Koliko smo se puta potukli u svlačionici u naše vrijeme, pa smo funkcionirali sjajno, koliko smo se puta... To nema veze, u jednom trenutku, kad odeš na teren, onda moraš biti momčad i sve to zaboraviti, što god da je. To je ono što mora postojati. Ovo je Dinamo i polustvari se ne podnose tako da... Ali taj dio je, taj dio je neizbježan. Uvijek će biti tih sedam-osam koje će biti nezadovoljni što ne igra, ali bitno je da su mi u redu kad uđu. Baš me briga što su nezadovoljni. Pa mora biti nezadovoljan. Pa jedini odgovoran profesionalac je takav, jedini čovjek koji ima ambicije. Nogometaš koji ima ambicije mora biti nezadovoljan ako ne igra. Ako je on sretan da ne igra, pa super, odi negdje drugdje, ono.

Planirate li mijenjati štogod u prijelaznom roku?

- Vidjet ćemo. Imamo objektivan i veliki problem koji je, mislim, nanio puno štete i momčadi i, uopće, našoj igri, to je povreda Valinčića. Nažalost, i Pierre Gabriel je bio, kako ga mi zovemo RPG, isto tako, evo već je ozlijeđen mjesecima i mjesecima. Njemu će trebati još možda dva-tri mjeseca da se uopće vrati na neku razinu nogometa koja je prihvatljiva za Dinamo, tako da. Tu je možda nešto moguće, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će se razviti situacija. Neće biti toliko aktivan prijelazni rok. Već je bio ovaj sulud koji smo napravili u ljeto. By the way, čisto da raščistimo. Kažu da je Dinamo strašno potrošio. Potrošili smo na 18 igrača, otišlo je 24, 17,5 milijuna. To je 70 posto Baturininog transfera, znači da 70 posto transfera od igrača koji, nažalost, jednostavno nije više mogao biti tu i htio je ići iako smo ga molili da možda još godinu ostane. Ja računam da bi mu to puno značilo, ali okej. Za 70 posto igrača mi smo u principu doveli 18 novih, pa s kim smo trebali igrati? Haha.

Radomlje: Prijateljska utakmica, GNK Dinamo - NK Radomlje | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za kraj, slijede Varaždin, Lille, pa ubrzo i Hajduk. Svaka utakmica je važna u ovakvoj situaciji. Znate onu floskulu.

- To ja znam, kažem, mi smo evidentno u prvoj ozbiljnijoj krizi i treba biti jak. Treba imati snage i karaktera za izboriti se, za vratiti se na onaj put na kojem smo bili. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Nadam se da će ovo biti jedan veliki preokret i sjećat ćemo se ove krize, ako Bog da, po dobru, koja nas je ojačala. Jedino na takav način možemo funkcionirati generalno i u životu i u nogometu. Pa nije to bed of roses, kako kažu Englezi. Ne, nije baš sve tako, svi mi patimo. Svi znamo što se događa. Žao nam je što je ovakva situacija. Teško nam je svima, nitko baš mirno ne spava. Ne može, ali isto tako moramo imati snage i moramo imati karaktera za dignuti se i krenuti dalje jer ova momčad ima puno, puno kvalitete i moramo biti bolji nego što smo sada. Moramo biti oni s početka sezone. Jedino to što me brine to što nismo imali progresiju, znači skoro smo bili bolji na početku sezone nego sada. To se mora preokrenuti, ali to su jednostavno procesi koje moramo proći. Padanja, dizanja, ali moramo se vratiti na razinu Dinama.