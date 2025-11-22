Obavijesti

KRAJ SLALOMA U GURGLU

Neočekivani pobjednik slaloma u Austriji. Francuz po prvi put ove sezone završio na postolju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Angelika Warmuth

Francuz Paco Rassat iznenađujući je pobjednik slalomske utrke koju su skijaši u subotu vozili za Svjetski kup u Gurglu u Austriji. Naši skijaši Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić nisu izborili drugu vožnju

Paco Rassat, koji je imao startni broj 21. i prvu vožnju završio na 14. mjestu, slavio je nakon druge vožnje s vremenom od minute, 44 sekunde i 55 stotinki. To mu je prva pobjeda u karijeri, a u prvom slalomu sezone bio je šesti. Drugi je sa sedam stotinki zaostatka bio Belgijanac Armand Marchand kojem je ovo prvo postolje u karijeri. Treće mjesto zauzeo je vodeći nakon prve vožnje Norvežanin Atle Lie McGrath s devet stotinki sporijim vremenom od pobjednika.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Slalom
Foto: Angelika Warmuth

U poretku slalomaša prvo mjesto drži zahvaljujući današnjoj pobjedi Rassat sa 140 bodova, drugi je Norvežanin koji skija pod brazilskom zastavom Lucas Pinheiro Braathen sa 126 bodova, a treći još jedan Francuz Noel Clement sa 102 boda. Rassat je prvi i u ukupnom poretku sa 140 bodova, Braathen je i ovdje drugi, dok je treći Norvežanin McGrath sa 102 boda.

U drugu vožnju se danas nije plasirao ni jedan hrvatski skijaš. Filip Zubčić je prvu vožnju završio kao 22. s vremenom 53.33 i zaostatkom od sekundu i 21 stotinku za McGrathom, no naknadno je diskvalificiran. Kako pišu hrvatski mediji, Zubčić je sam prijavio da je 'haklao' jedna vrata i zato je diskvalificiran. Samuel Kolega, koji je imao 15. startni broj napravio je grešku u prvom dijelu staze i nije završio utrku kao ni Istok Rodeš, koji je startao kao 31., ali je napravio grešku pred kraj staze.

