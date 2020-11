Nepoznati Iron Mike: Splasnula erekcija, borba s gorilom i 30 šokantnih priča iz života Tysona

Brutalno se osvetio za izgubljen san o odlasku na Olimpijske igre, tigar mu je razbio zub, nudio je 10.000 dolara da se bori s gorilom, nosio je umjetni penis, trener je pucao na njega, a ime je promijenio u - Malik

<p>Najmlađi prvak, razarač, osuđeni silovatelj i nasilnik. Ukratko - Iron <strong>Mike Tyson</strong>.</p><p>Kad u subotu zakorači u ring, bez obzira bila pravila u rangu nekog dječjeg amaterskog natjecanja (nema nokauta ni bodovnih sudaca, nema pobjednika, sudac u ringu prekida meč ako se pojavi posjekotina...) ili ne, to će biti spektakl.</p><p>S 54 godine Tyson je šou gdje god se pojavi, a kako onda ne bi bio njegov povratak u ring nakon 15 godina?!</p><p>Čovjek koji je 80-ih i 90-ih bio zvijer i odvukao je tisuće djece iz cijeloga svijeta s ulica u boksačke dvorane bio je i vrlo kontroverzan.</p><p>U zatvoru je završio s 24 godine, a tada je već iza sebe imao 42 borbe! Izgubio je samo od Jamesa Bustera Douglasa, a od 41 pobjede 27 ih je bilo nokautom u prve tri runde. Karijeru je završio s 50 pobjeda (44 nokautom), šest poraza i dvije borbe bez pobjednika.</p><p>A evo i nekih (puno) manje poznatih detalja o Mikeu Tysonu...</p><h2>1. Otac ga napustio, majka i sestra umrle...</h2><p>Puno mu je ime Michael Gerard Tyson, kao biološki otac naveden mu je Purcell Tyson s Jamajke, ali čovjek kojeg je Tyson navodio kao oca bio je Jimmy Kirkpatrick. Nekad obećavajući bejzbolaš, koji je napustio obitelj kad je upoznao Tysonovu mamu.</p><p>- Moj je tata bio obični uličar, uvučen u taj ulični svijet - rekao je Mike za oca Jimmyja, koji je napustio i tu obitelj nedugo nakon Mikeova rođenja, a umro je 1992.</p><p>Tyson ima starijeg brata Rodneya (59), mlađa sestra Denise umrla je s 24 od srčanog udara, a mama Lorna Smith Tyson preminula je kad je Mikeu bilo 16. Tad mu je i zakonski skrbnik postao čovjek kojeg je zvao drugim tatom, njegov trener <strong>Cus D'Amato</strong>.</p><h2>2. Uhićen 38 puta... do 13. godine!?</h2><p>Tyson je odustao od škole u prvim razredima srednje. Odrastao je u opasnim četvrtima Brooklyna, a o svojoj je majci jednom rekao:</p><p>- Nikad nisam vidio da je sretna zbog mene i ponosna na mene. Znala me samo kao divljeg klinca koji juri ulicama i dolazi kući s novim stvarima, koje zna da nije platio. Nikad nisam imao priliku razgovarati s njom niti upoznati je. To nije utjecalo na moju karijeru, ali je emotivno bilo razorno.</p><p>Odrastanje na ulici priuštilo mu je 38 uhićenja samo do 13. godine!? A prvi se put potukao s puno većim dječakom, koji je njegovom golubu otkinuo glavu.</p><p>Iz prvog su ga popravnog doma izbacili jer se odmah potukao, a u drugom je primjetio kako dječaci koji vikendom treniraju boks imaju neke povlastice. Počeo je i on pa preko ravnatelja tog doma došao i do Cusa D’Amata.</p><h2>3. Tri braka, sedmero djece sa četiri žene</h2><p>Mike Tyson ženio se tri puta: brak s Robin Givens trajao je godinu dana, s Monicom Turner skoro šest godina, a s Lakihom Spicer traje od 2009. Najstariji sin Mikel ima mu 29 godina, a četiri žene (dvije vanbračno) rodile su mu sedmero djece.</p><p>Malena Exodus umrla je s 4 godine jer se ugušila na njegovoj traci za vježbanje. S današnjom suprugom Lakihom ima dvoje djece, zovu se Morocco i Milan.</p><h2>4. Tek 20. borba došla do odluke na bodove</h2><p>Iron Mike postao je svjetski prvak 1986. s 20 godina i 4 mjeseca. U prvoj godini kao profesionalac imao je omjer 15-0, svih 15 pobjeda nokautom.</p><p>Zapravo, prva borba koja je otišla do kraja, do sudačke odluke, bila mu je tek 20. Suparnik je bio James Tillis, koji je zapravo izgubio vrlo tijesno jer dvojica sudaca četiri od deset rundi dali su Tillisu. Taj je borac karijeru završio s 42 pobjede i 22 poraza, ali su ga nokautirali i Holyfield i Frank Burno i Frazierov sin...</p><h2>5. Najkraći meč bio je protiv Frazierova sina</h2><p>Čak je 24 puta Tyson suparnika nokatuirao u prvoj rundi, a devet je borbi trajalo kraće od minute!</p><p>Rekordna pobjeda bila je nakon samo 30 sekundi, a suparnik u ringu bio mu je Marvis Frazier, sin boksačke legende i šampiona Joea Fraziera, koji je vodio nezaboravne bitke s Muhammadom Alijem.</p><p>Marvis mu, dakako, nije bio ni do koljena. Kao ni Tysonu...</p><p>Frazier mlađi odrastao je u kamenoj višekatnici sa 16 soba, okušavao se u raznim sportovima poput američkog nogometa i hrvanja, a osmogodišnju profesionalnu boksačku karijeru završio je omjerom 19-2.</p><h2>6. Izgubio u kvalifikacijama za OI pa se brutalno osvetio</h2><p>Mike Tyson je kao amater osvojio zlata na Olimpijskim igrama mladih 1981. i 1982. i sanjao je o nastupu na OI. No, kao već prepoznat talent nije se uspio kvalificirati na Igre u Los Angelesu 1984.</p><p>U žestokoj konkurenciji u američkim kvalifikacijama je izgubio od Henryja Tillmana, još jednog mladića kriminalne prošlosti, koji je i naučio boksati u zatvoru. Tillman je pobijedio 5-0, ali kako mu je bio 'najdostojniji protivnik', Mike je dobio još jednu šansu. Trebao je dvaput pobijediti Tillmana i otišao bi na OI. No, izgubio je već prvu od moguće dvije borbe, s 4-1, i izjurio plačući iz dvorane iskaliti svoj bijes na drvetu.</p><p>Tillman je osvojio zlato na OI u Los Angelesu, a Tyson je osvetu dočekao šest godina kasnije. U prvoj borbi nakon šokantnog poraza od Douglasa, s 36 pobjeda iza sebe, stao je u ring nasuprot Tillmana. Ovaj put bez kaciga.</p><p>Nokautirao ga je u prvoj rundi, a Tillman je profesionalnu karijeru završio s omjerom 25-6, bez ozbiljnijih titula.</p><h2>7. Uzgaja golubove, imao i svoju emisiju</h2><p>Još od djetinjstva ljubitelj je golubova. Čak je na Animal Planetu imao emisiju. Kad je imao 10 godina, dobio je nešto novca i za 100 dolara kupio si golubinjak.</p><p>Nažalost, kvartovski nasilnici pokušali su mu ukrasti golubove, Tyson im se suprotstavio, a onda je dječak Gary Flowers jednom golubu otkinuo glavu i ostatakom krvavog tijela pogodio Tysona. Tu je krenuo izlaziti sav bijes koji je kasnio obilježio i Mikeove borbe. Tyson je nokautirao Flowersa i na ulici se brzo pročulo koliko je mali Mike opak.</p><h2>8. 'Žao mi je što nikoga nisam ubio u ringu'</h2><p>U svojim danima ludila Tyson je izjavio i ovo:</p><p>- Razočaran sam što nikad nisam uspio nekog ubiti u ringu! I ljubomoran sam na boksače koji su znali fatalno nokautirati suparnike.</p><p>Boksački as poput Sugara Raya Robinsona sigurno se s njim ne bi složio. On je 1947. u ringu usmrtio Jimmyja Doyla i to ga je proganjalo cijeli život.</p><h2>9. Bio je žrtva vršnjačkog nasilja</h2><p>Mike je kao dječak bio bucmast, nosio je naočale i imao govornu manu. Taman mu je tad majka ostala bez posla i morali su se preseliti u opasnu četvrt Brooklyna.</p><p>Ondje je Tyson postao žrtva nasilja i taj osjećaj bespomoćnosti nikad nije zaboravio. Jednom mu je stariji dječak htio ukrasti užinu u školi, a kad se Tyson krenuo braniti, dobio je batine, a nasilnik mu je i uzeo naočale i ugurao ih u ispušnik jednog automobila.</p><p>- Zbog tog bulinga i dalje se osjećam kao kukavica. Jako čudan osjećaj, bespomoćnosti - ispričao je Tyson, koji se, tvrdi, uspio osvetiti:</p><p>- Tog sam dečka kasnije pretukao na ulici poput psa jer me ponizio. Možda je on zaboravio tko sam, ali ja nikad nisam zaboravio taj događaj.</p><h2>10. Žena ga varala s Bradom Pittom</h2><p>Zamislite da se viđate s djevojkom i onda doznate da je ona zapravo i dalje supruga Mikea Tysona! E, to se dogodilo Bradu Pittu!</p><p>Robin Givens i Tyson razvodili su se, ali su se i dalje viđali zbog seksa. A kad je Tyson jednom došao do nje nenajavljen, zatekao ju je u automobilu sa slavnim glumcem.</p><p>Mike je prepričao kako je Pitt bio prestravljen i molio ga da ga ne tuče, te kako se, iako bijesan, uspio suzdržati.</p><h2>11. Tigar mu razbio zub</h2><p>Na vrhuncu slave, Tyson si je nabavio nekoliko bengalskih tigrova. Redovito se s njima igrao i hrvao, a neki su i spavali s njim u krevetu!</p><p>No, jednom je otkrio kako ga je jedan od tigrova htio poljubiti, ali ga je udario glavom o glavu i rasklimao mu zub.</p><p>Čim su krenuli znakovi financijskog kolapsa, morao ih je sve prodati jer uzdržavanje jednog tigra stajalo je i više od 4000 dolara. Jednog je prodao tattoo majstoru Royu Cooperu, koji mu je napravio tetovažu na licu, a tri su mu zaplijenili zbog loših uvjeta života životinja.</p><h2>12. Htio se boriti s gorilom</h2><p>Mike Tyson uživao je igrajući se hrvanja sa svojim tigrovima, ali jednom je to pokušao i s - gorilom!?</p><p>Dobio je privatni tour zoološkim vrtom u New Yorku i zastao kod kaveza gorila. </p><p>- Platio sam djelatniku zoo vrta da otvori samo za Robin (njegovu ženu, nap. a.) i mene. Kad smo došli pred kavez s gorilama, vidio sam kako jedan ogromni mužjak maltretira sve ostale gorile. Izgledali su tako moćno, ali pogled im je bio nevine dječice. Ponudio sam djelatniku 10.000 dolara da mi otvori kavez i dopusti da opalim tu gorilu, ali odbio je.</p><h2>13. Don King mu je namjestio lažni fan club</h2><p>Tysona je financijski uništilo nemilosrdno trošenje, ali i korupcijski dealovi njegova menadžera Dona Kinga. Nikad nije dokazano koliko je Don King izvukao novca s Tysonovih računa, procjena je desetke milijuna dolara. Jedna od Kingovih metoda bila je da zapošljava članove obitelji i daje im pomoćne ili izmišljene poslove.</p><p>Recimo, Kingova kći Debbie navodno je zarađivala 52.000 dolara godišnje za vođenje Fan cluba Mike Tyson. A Mikeov vozač Rudy Gonzalez otkrio je kako Tyson nije ni znao da ima fan club i kad je doznao, htio je provjeriti o čemu je riječ.</p><p>Otišao je na adresu gdje je navodni fan club bio smješten i našao stotine kutija punih neotvorenih pisama, od kojih su mnoga bila prljave poruke obožavateljica, u kojima su bile i gaćice i grudnjaci.</p><p>No, među svim tim pismima bilo je i jedno majke koja je molila Tysona da dođe i porazgovara s njezinim djetetom koje je umiralo od raka. Tyson je odmah nazvao taj broj i doznao da se javio godinu dana prekasno. Briznuo je u plač.</p><p>Dona Kinga je Tyson tužio 1998. godine i tražio stotinu milijuna dolara naknade što ga je promotor potkradao. Nagodili su se 2004. godine i Tyson je dobio 14 milijuna dolara.</p><h2>14. Apstinirao je od seksa pet godina</h2><p>Apstinencija od seksa nije nepoznata u boksačkom svijetu, Muhammad Ali u više je navrata do godine dana apstinirao vjerujući da mu to pomaže da bude bolji u ringu. A Tyson je uzeo pauzu od - pet godina! Požalio je...</p><p>- Bio sam idiot, baš glupan! Jer sam slijepo slijedio što su mi drugi govorili. Pa su mi rekli da će mi cure samo upropastiti boks. Ušao sam u ovu profesiju bez mozga, samopouzadnje mi je bilo vrlo nisko. Tražio sam slavu i uspjeh kroz boks. I slušao sve što mi kažu...</p><h2>15. Nosio je umjetni penis i u njemu tuđi urin</h2><p>Tyson je nakon karijere priznao i kako je uoči nekih borbi konzumirao drogu. Kad se borio sa Savareseom 2000. u Glasgowu, kažnjen je s 200.000 dolara jer je bio pozitivan na marihuanu. A Mike je objasnio da su ga uhvatili samo zato što nije na vrijeme uspio navući umjetni penis!?</p><p>Njega bi Tyson uoči dopinške kontrole napunio tuđim urinom, nekog od ljudi iz svoga tima, kako se ne bi otkrilo da je drogiran. A bio je pod utjecajem raznih droga u zlatnom dobu karijere, priznao je.</p><h2>16. U toaletu se seksao s Naomi Campbell</h2><p>Krajem 80-ih Tyson je bio u vezi s manekenkom Naomi Campbell. U njizi o Tysonu, koju je napisao njegov bivši menadžer Rory Holloway, piše kako se strastveni par jednom seksao u toaletu za vrijeme zabave, a Holloway im je čuvao vrata.</p><p>- Bio sam ondje da pazim na Mikea, uobičajen babysitting posao, i kad sam pogledao, razgovarao je s jednom djevojkom. Protrljao sam oči i vidio da je to Naomi Campbell. Mike mi je rekao da mora na WC i učas Naomi je pošla za njim, a ja sam se zatekao kako pred vratim čuvam njihova pića. I kako su gosti dolazili, ja sam im govorio da je zauzeto.</p><h2>17. Spavao s 1300 žena i još stotinama u - zatvoru!?</h2><p>Holloway nije jedini bivši Tysonov suradnik koji je svjedočio koliko je napaljen bio boksački šampion. Jedan od njegovih tjelesnih čuvara Rudy Gonzalez 1992. je izjavio kako je Tyson spavao s više od 1300 žena. I kako je koristio džepni kompjutor kako bi bilježio imena svih tih žena i njihove seksualne preferencije!</p><p>- Puno imena tih žena biste prepoznali. A u tih 1300 ne ulaze one za jednu noć, "groupies” - rekao je.</p><p>A ta je brojka rasla i dok je bio u zatvoru zbog silovanja. Obožavateljice su ga posjećivale u zatvoru, a Tyson je smio imati tih posjeta koliko god je htio, pa je jednom izjavio kako je spavao s toliko žena dok je bio u zatvoru da je bio preumoran da ode u teretanu.</p><h2>18. Naomi je od Mikea obranio filozof</h2><p>Tysonova veza i s Naomi Campbell bila je puna nasilja. Tako je jednom na zabavi htio udariti svoju djevojku, tada tinejdžericu, a spasio ju je 77-godišnji filozof.</p><p>Naime, kad je krenula svađa, Naomini prijatelji pohitali su po pomoć i došli do britanskog filozofa A.J. Ayera, koji je brzo došao i smirio situaciju. Tyson je počeo galamiti na njega:</p><p>- Znaš li ti tko sam? Ja sam teškaški prvak svijeta!</p><p>Ayer mu je odgovorio:</p><p>- A ja sam bivši profesor logike. Obojica smo ugledni u svom području pa predlažem da porazgovaramo kao racionalni ljudi.</p><p>Tyson je prihvatio ponudu, a Naomi je uspjela pobjeći. Kasbnije se otkrilo da je Ayera angažirao i MI6 tijekom Drugog svjetskog rata, tako da je imao iskustva s napetim situacijama.</p><h2>19. I njegov je trener potegao pištolj na Tysona</h2><p>Cus D’Amato brzo je od trenera postao Tysonov drugi otac. A jedan od njegovih zaposlenika bio je Teddy Atlas, boksački trener i komentator, koji je, poput Tysona, u djetinjstvu bio ulični borac. Imao je ožiljak od čela do čeljusti, koji je zaradio u jednoj tučnjavi nakon koje je dobio 400 šavova.</p><p>Imali su Atlas i Tyson dobar odnos, sve dok trener nije doznao da se Tyson zbližava s jednom djevojkom rodbinski povezanom s njegovom ženom. Poludio je i odmah došao do Tysona s pištoljem.</p><p>Čak je i zapucao, namjerno ga promašio želeći ga prestrašiti. Više od 20 godina nakon toga bili su u svađi, sve dok se 2013. nisu rukovali i pomirili.</p><h2>20. Istukao je sedam prostitutki u sobi</h2><p>Osim silovanja i boravka u zatvoru, Tyson se na dnu našao 2009. godine kada se nadrogirao i postao agresivan u sobi punoj prostitutki.</p><p>Zbog utjecaja droge postao je paranoičan i reagirao je na najgori mogući način. Pozvao je grupu prostitutki u hotelsku sobu prije nego što je uzeo drogu, a čim su one ušle u sobu, počeo ih je mlatiti!</p><p>- Tada sam shvatio da to nisu samo demoni nego vrag. To mi je bilo dno ionako groznog života, nokaut koji sam primio da raščistim život, da zacijelim. Otad sam čist i trijezan - rekao je tri godine nakon incidenta.</p><h2>21. Zarađivao 65 mil. dolara godišnje i bankrotirao</h2><p>Iron Mike godinama je imao financijske probleme, što zbog toga što ga je Don King potkradao, što zbog njegova neodgovornog načina života. U kolovozu 2003. proglasio je osobni bankrot.</p><p>Tim računovođa otkrio je kako je Tyson samo u toj godini zaradio 65,7 milijuna dolara, ali je svejedno godinu završio s 3,3 milijuna dolara duga!</p><p>- Švorc sam! Ali imam divan život, divnu ženu koja se brine za mene... Bilo mi je zabavno, a bankrot se jednostavno dogodio. Sad sam zahvalan što imam takvu ženu i djecu - govorio je.</p><h2>22. 'Nikad mi nije brže splasnula erekcija...'</h2><p>Čim je izišao iz zatvora nakon tri godine, Tyson se vratio starim navikama partijanja. Pa je 2013. priznao:</p><p>- Bio sam na uvjetnoj kazni kad mi je policajac banuo u sobu gdje smo imali orgije s puno droge. Imali smo kokain i nikad mi nije brže splasnula erekcija.</p><p>Mike je čak išao na psiho terapije za odvikavanje od ovisnosti o grupnom seksu.</p><p>- U jednom sam razdoblju imao samo grupni seks, orgije... osjećaš se kao govno.</p><h2>23. 'Sramim se sebe i svog života'</h2><p>Tek nakon karijere Tyson je počeo pokazivati žaljenje zbog nekih radnji iz prošlosti. U intervjuu 2003. je rekao:</p><p>- Moj cijeli život je promašaj, samo želim pobjeći. Sramim se sebe i svog života. Želim biti misionar. Želim da ovaj period mog života završi čim prije, u ovoj državi ništa dobro ne može biti od mene, ljudi su me postavili jako visoko i želim srušiti taj imidž. Želim otići i zadržati dostojanstvo, bez da ljudi shvate da su me oni potjerali iz zemlje.</p><h2>24. Usred zadnje borbe - odustao</h2><p>I kad je sišao s boksačke scene, Tyson je to napravio kontroverzno. U zadnjoj borbi, protiv Kevina McBridea 11. lipnja 2005. godine, nakon šest rundi vodio je na bodove. No, kad je zvono označilo početak sedme runde, Tyson nije ustao. Diskvalificiran je i McBrideu je dodijeljena pobjeda tehničkim nokautom. </p><p>- Jednostavno mi je dosadilo boksati. Ušao sam u borbu samo zbog novca i nisam ni očekivao pobjedu - objasnio je svoj potez, a godinama kasnije priznao je i ovo:</p><p>- Zbog konzumiranja teških droga bio sam nespreman, zbog toga frustriran i posljedica toga bila je da sam izgubio strast za sportom.</p><h2>25. Zbog filma je išao na sate pjevanja</h2><p>Tyson je odbio prvu ponudu da se pojavi u filmu "Mamurluk", ali nakon što je upoznao redatelja Todda Phillipsa, promijenio je priču. Jer baš je on režirao jedan od Tysonovih najdražih filmova "Old School".</p><p>U drugom dijelu "Mamurluka" Stu dobije tetovažu na licu posve nalik Tysonovoj, a Mike se pojavljuje kao pjevač pjesme “One Night in Bangkok”. Za to je uzimao sate pjevanja.</p><h2>26. Holyfieldu odgrizao komadić uha i kažnjen s tri milijuna dolara</h2><p>Čak i njegovi najveći obožavatelji složili su se da je prešao crtu, pretjerao. U drugoj borbi protiv Evandera Holyfielda, 28. lipnja 1997. godine, Mike je bio frustriran što sudac ne upozorava Holyfielda na učestale udarce glavom u glavu.</p><p>Reakcija: odgrizao je suparniku komadić uha!? Zapravo, prvo ga je samo ugrizao, a kad je vidio da može, minutu kasnije zagrizao je i drugi put. I otkinuo mu dio uha!</p><p>Kažnjen je s tri milijuna dolara.</p><p>Dakako, diskvalificiran je, a nakon te borbe Tyson ih je imao još deset. U pet je pobijedio, u jednoj je nedopušteno onesposobio suparnika, nakon jedne je pao na dopinškom testu, a protiv Lennoxa Lewisa je 2002. izgubio zadnji meč za pojaseve.</p><h2>27. Ima tvrtku “Iron Mike Productions”</h2><p>Tyson je 2013. otvorio tvrtku “Iron Mike Productions”, promotorsku kompaniju, koju vodi zajedno s Garryjem Jonasom. Posao ide dobro, pronalaze nove boksačke talente i organiziraju boksačke priredbe u SAD-u.</p><p>Zastupa mnogo boksača, među njima i dugo neporaženog Sammyja Vasqueza Jr., ratnog veterana iz rata u Iraku.</p><p>Osim toga, od 2018. uzgaja marihuanu.</p><h2>28. Prešao na Islam i nazvao se Malik Abdul Aziz</h2><p>Dok je bio u zatvoru 90-ih, Tyson je promijenio vjeru u islamsku. Tada je uzeo i muslimansko ime Malik Abdul Aziz.</p><p>Za razliku od Muhammada Alija, koji je napravio isto, a dotad se zvao Cassius Clay, Tysonovo muslimansko ime nije zaživjelo među pukom.</p><h2>29. Prva kazna za napastovanje - 100 dolara</h2><p>Tyson je u ljeto 1991. uhićen zbog silovanja natjecateljice za Miss Desiree Washington. Sedam mjeseci kasnije kažnjen je zbog silovanja i dva slučaja seksualnog napastovanja sa šest godina zatvora. Pušten je nakon tri godine.</p><p>No, osam mjeseci prije tog poznatog slučaja silovanja Tyson je prvi put bio kažnjen zbog seksualnog prijestupa.</p><p>U listopadu 1990. jedna je žena dobila sudsku presudu i naknadu od 100 dolara nakon što je tužila Tysona da ju je napastovao u noćnom klubu 1988.</p><h2>30. Udario zaštitara uoči borbe s Lewisom</h2><p>Osim seksualnih prekršaja, Tyson je bio u zatvoru i zbog tučnjave.</p><p>Godine 1998. nakon manje prometne nesreće nasrnuo je na jednog od ljudi iz drugog auta i završio je iza rešetaka na tri mjeseca.</p><p>A posljednja njegova poznatija tučnjava dogodila se u siječnju 2002. kada je na konferenciji za medije uoči borbe s Lennoxom Lewisom udario zaštitara. Tu je borbu, dakako, izgubio...</p>