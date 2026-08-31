Obavijesti

Sport

Komentari 0
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
ŽIVOT BOKSAČKOG ASA PLUS+

NEPOZNATO U HRGOVIĆU 'Nikad neću zaboraviti poruku koju mi je tad poslao iz Kazahstana...'

Piše 24sata,

Nevjerojatni put Filipa Hrgovića: od Bucka iz Sesveta do svjetskog boksačkog prvaka! Obitelj kao najveća snaga, a drama u Kazahstanu i sukobi s hrvatskim boksačima začin su njegovog uspona

Iza nadimka "El Animal" i reputacije neustrašivog udarača, novog svjetskog teškaškog prvaka po IBF-u, krije se priča o dječaku iz Sesveta koji je postao jedan od najuspješnijih hrvatskih boksača u povijesti. Prva asocijacija na djetinjstvo Filipa Hrgovića (34), priznao je jednom prilikom, bila mu je debljina. Bio je punašniji klinac pa su ga zvali Bucko, a iz te perspektive, činilo se kao čudo da će jednoga dana postati vrhunski sportaš. Iako dobroćudan, bio je i hiperaktivan, uvijek spreman za šalu i nepodopštine zbog kojih je redovito dobivao ukore. Jedna od anegdota koje se i danas sjeća jest natjecanje u snazi udarca s prijateljima iz razreda.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Jakirović dobio skupo pojačanje, stiže Francuz. Bliži se kraj prijelaznog roka!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jakirović dobio skupo pojačanje, stiže Francuz. Bliži se kraj prijelaznog roka!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Hrgović ga poslao ravno u bolnicu. Evo što je Itaumi: 'Nešto mu je Filip napravio...'
PROMOTOR OTKRIO

VIDEO Hrgović ga poslao ravno u bolnicu. Evo što je Itaumi: 'Nešto mu je Filip napravio...'

Hrgović je brutalno slomio Itaumu u Londonu: Britanac je završio na nosilima, a promotor priznaje da ga čeka dug oporavak
ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'
FOTO: HRAM 'ZVIJERI'

ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'

Hrgovićeva tajna baza u Novom Jelkovcu izgleda kao svemirski brod: profesionalni ring, murali boksačkih ikona, motivacijske poruke i vjerski detalji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026