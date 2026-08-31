ŽIVOT BOKSAČKOG ASA PLUS+

NEPOZNATO U HRGOVIĆU 'Nikad neću zaboraviti poruku koju mi je tad poslao iz Kazahstana...'

Piše 24sata,

Nevjerojatni put Filipa Hrgovića: od Bucka iz Sesveta do svjetskog boksačkog prvaka! Obitelj kao najveća snaga, a drama u Kazahstanu i sukobi s hrvatskim boksačima začin su njegovog uspona