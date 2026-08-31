NEPOZNATO U HRGOVIĆU 'Nikad neću zaboraviti poruku koju mi je tad poslao iz Kazahstana...'
Nevjerojatni put Filipa Hrgovića: od Bucka iz Sesveta do svjetskog boksačkog prvaka! Obitelj kao najveća snaga, a drama u Kazahstanu i sukobi s hrvatskim boksačima začin su njegovog uspona
Iza nadimka "El Animal" i reputacije neustrašivog udarača, novog svjetskog teškaškog prvaka po IBF-u, krije se priča o dječaku iz Sesveta koji je postao jedan od najuspješnijih hrvatskih boksača u povijesti. Prva asocijacija na djetinjstvo Filipa Hrgovića (34), priznao je jednom prilikom, bila mu je debljina. Bio je punašniji klinac pa su ga zvali Bucko, a iz te perspektive, činilo se kao čudo da će jednoga dana postati vrhunski sportaš. Iako dobroćudan, bio je i hiperaktivan, uvijek spreman za šalu i nepodopštine zbog kojih je redovito dobivao ukore. Jedna od anegdota koje se i danas sjeća jest natjecanje u snazi udarca s prijateljima iz razreda.