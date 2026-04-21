Neretljak 'razbio' United: 'Sahu nakon mog klizećeg još traže. Osijek? Tragedija ako ispadne'

Mato Neretljak (46) je kroz cijelu svoju nogometnu karijeru bio iznimno profesionalan prema medijima i zbog toga nas je iznenadilo što jučer cijeli dan nije odgovarao ni na pozive ni na poruke. Ali, kasno predvečer kad se javio, sve je bilo jasno. Tih 14 sati koliko se nije javljao, proveo je na letu između Južne Koreje i Europe.

'Bio je užitak ponovno zaigrati'

- "Ubio" me ovaj štrajk Lufthanse, najprije sam letio iz Seula za Munchen, potom za Frankfurt i na koncu za Zagreb. Nikad kraja - kazao je Mato, inače uvijek spreman na šalu, pa dodao:

- Sreća da sam letio poslovno, biznis klasom, pa sam se ispružio i malo odspavao...

Računali smo da je u pitanju neki novi projekt, ali "posao" je bio nogometni.

- Moj nekadašnji klub Suwon organizirao je prijateljsku utakmicu svojih najvećih legendi protiv Manchester Uniteda, pa su i mene pozvali. Utakmica je bila humanitarnog karaktera, na stadionu je bilo više od 40.000 gledatelja i moram priznati da je bio pravi užitak ponovno zaigrati. Pogotovo što smo pobijedili 1-0, što sam odigrao dobro - rekao je.

Bilo je planirano da Mato, koji uskoro puni 47 godina, odigra samo drugo poluvrijeme, ali spletom okolnosti morao je u igru već u 18. minuti.

- Samo su dvojica na terenu bila starija od mene, ali nisam se dao. Bila je borbena utakmica, kao da smo još aktivni, borili smo se kao lavovi. Ovi moji Korejci mogu trčati kao ludi, a nas par je to držalo pod kontrolom i tako smo došli do pobjede - naglasio je.

Postava Manchester Uniteda bila je krcata poznatim imenima.

- Trener je bio Eric Cantona, igrali su Ryan Giggs, Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Rio Ferdinand, John O'Shea, Patrice Evra, Louis Saha. Oni su bili puno mlađi od nas, ali nismo se dali, baš smo se borili. Uklizao sam Sahi u jednom napadu, još ga traže po terenu, ha, ha, ha!

Foto: privatna arhiva

'Mijenjao sam dres s O'Sheom'

Neretljak je s utakmice ponio i dres za uspomenu.

- Bilo je i poznatijih igrača, ali ja sam mijenjao dres s O'Sheom jer je moje visine (190 cm, op. a.).

I atmosfera na stadionu bila je za pamćenje.

- Suwon je zadnji put bio prvak kad sam ja tamo igrao 2008. godine i tada je prvi put pao snijeg. I sada su, kao podsjetnik na tu povijesnu sezonu, napravili umjetni snijeg koji je padao iznad stadiona...

Za kraj smo ostavili pitanje zbog kojeg smo ga i zvali, a to je utakmica dva njegova bivša kluba Hajduka i Osijeka.

- Nema Livaje i Krovinovića, ali Hajduk je po meni apsolutni favorit u toj utakmici. Osijek se malo izvukao iz ponora, bilo bi žalosno da klub s takvom povijesti, tradicijom i infrastruktorom ispadne iz lige i vjerujem da se to neće dogoditi, ali danas je Hajduk favorit.