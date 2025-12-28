Obavijesti

NEVJEROJATAN KOŠARKAŠ

Nestvarni Jokić opet oduševio! Sve je bliže velikim rekordima

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Nestvarni Jokić opet oduševio! Sve je bliže velikim rekordima
Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Osma je ovo utakmica Jokića sa 30/20/10 brojkama, po čemu je drugi u povijesti lige i samo je Wilt Chamberlain imao više (16). ESPN je otkrio i da je Jokić u zadnje tri utakmice ubacio 119 poena, uz 44 skoka i 41 asistenciju

Iako su Denver Nuggetsi izgubili od Orlando Magica 127-126 u NBA ligi, Nikola Jokić ponovno je briljirao. Nakon što je na Božić odigrao jednu od najboljih utakmica karijere, protiv Orlanda je još jednom odigrao sjajno. 

Srpski košarkaš ubacio je 34 poena, uz 21 skok i 12 asistencija. To mu je 16. triple-double ove sezone i 180. u NBA ligi, što znači da je sve bliže rekorderu Russellu Westbrooku (207), a ispred njega je i Oscar Robertson sa 181 takvom utakmicom. 

Osma je ovo utakmica Jokića sa 30/20/10 brojkama, po čemu je drugi u povijesti lige i samo je Wilt Chamberlain imao više (16). ESPN je otkrio i da je Jokić u zadnje tri utakmice ubacio 119 poena, uz 44 skoka i 41 asistenciju, što su nevjerojatne brojke. 

Ovog puta Denver je izgubio i to nakon što je prosuo prednost od 17 poena iz treće četvrtine. Sada su Nuggetsi treći na Zapadu sa 22 pobjede i devet poraza, dok je Orlando četvrti na Istoku s omjerom 18-14.

