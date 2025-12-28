Nestvarni Jokić opet oduševio! Sve je bliže velikim rekordima

Iako su Denver Nuggetsi izgubili od Orlando Magica 127-126 u NBA ligi, Nikola Jokić ponovno je briljirao. Nakon što je na Božić odigrao jednu od najboljih utakmica karijere, protiv Orlanda je još jednom odigrao sjajno.

Pokretanje videa... 00:30 Nikola Jokić na raftingu | Video: TikTok

Srpski košarkaš ubacio je 34 poena, uz 21 skok i 12 asistencija. To mu je 16. triple-double ove sezone i 180. u NBA ligi, što znači da je sve bliže rekorderu Russellu Westbrooku (207), a ispred njega je i Oscar Robertson sa 181 takvom utakmicom.

Osma je ovo utakmica Jokića sa 30/20/10 brojkama, po čemu je drugi u povijesti lige i samo je Wilt Chamberlain imao više (16). ESPN je otkrio i da je Jokić u zadnje tri utakmice ubacio 119 poena, uz 44 skoka i 41 asistenciju, što su nevjerojatne brojke.

Ovog puta Denver je izgubio i to nakon što je prosuo prednost od 17 poena iz treće četvrtine. Sada su Nuggetsi treći na Zapadu sa 22 pobjede i devet poraza, dok je Orlando četvrti na Istoku s omjerom 18-14.