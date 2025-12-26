Nakon još jedne čudesne partije Jokića Denver poručio: Najbolja. Božićna. Izvedba. Ikada.

Nikola Jokić, srpski centar i zvijezda Denver Nuggetsa, priredio je jednu od najspektakularnijih individualnih predstava u modernoj povijesti NBA lige. Na sam Božić, u trileru protiv Minnesota Timberwolvesa, vodio je svoju momčad do pobjede 142-138 nakon produžetaka, upisavši se pritom u anale s nevjerojatnim pothvatima koji su zasjenili sve ostale utakmice blagdanskog programa. Bila je to večer u kojoj je trostruki MVP lige pokazao svu raskoš svog talenta i potvrdio status najboljeg košarkaša svijeta.

Predstava za anale unatoč izostancima

Iako su Nuggetsi igrali bez čak tri startera, među kojima su bili Aaron Gordon i Cameron Johnson, Jokić je preuzeo potpunu odgovornost. Utakmicu je završio s nevjerojatnim učinkom od 56 koševa, 16 skokova i 15 asistencija, ostvarivši svoj 15. triple-double sezone. Time je postao prvi igrač u povijesti NBA lige koji je u jednoj utakmici zabilježio najmanje 55 poena, 15 skokova i 15 asistencija.

Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Njegovih 56 poena ujedno je i treći najbolji učinak na Božić u povijesti lige. Ispred njega ostali su samo legendarni Wilt Chamberlain (59 poena, 1961.) i Bernard King (60 poena, 1984.). S druge strane, sjajnu je utakmicu odigrao i Anthony Edwards za Minnesotu, koji je zabio 44 koša, no na kraju je zbog prigovora sucima morao ranije napustiti parket.

Nestvarna drama i dominacija u produžetku

Utakmica je ponudila nevjerojatnu dramu. Denver je u posljednjoj četvrtini imao prednost od 15 koševa, no Timberwolvesi su se vratili predvođeni Edwardsom, koji je nevjerojatnom tricom iz kuta 1.1 sekundu prije kraja izborio produžetak. Gosti su nastavili sjajan niz i u dodatnom vremenu poveli s 124-115, no tada je Jokić ubacio u višu brzinu.

Srpski centar je u produžetku sam zabio čak 18 koševa, preuzevši potpunu kontrolu nad utakmicom i donijevši svojoj momčadi preokret i pobjedu. S tih 18 poena srušio je i dosadašnji rekord Stephena Curryja po broju postignutih koševa u produžetku jedne utakmice, koji je iznosio 17.

​- Bila je ovo luda utakmica i drago mi je da smo je završili pobjedom - skromno je izjavio Jokić nakon povijesne partije.

Njegova izvedba odjeknula je diljem svijeta, a Denver Nuggetsi su na svojim službenim kanalima najbolje saželi ono čemu su svi svjedočili, objavivši kratku, ali moćnu poruku: "Najbolja. Božićna. Izvedba. Ikad.". Bio je to savršen opis večeri u kojoj je Nikola Jokić još jednom pomaknuo granice košarkaške igre.