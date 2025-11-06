Obavijesti

OPET TRIPLE-DOUBLE

Nestvarni Nikola Jokić sjajnom partijom odveo Denver do nove pobjede! Ovo je njegov učinak

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Peti je to triple-double učinak Jokića u ovoj NBA sezoni u sedmoj utakmici, a Srbin je trenutačno na prosjeku od 24,1 poena, 13,4 skoka i 12 asistencija po utakmici

Nikola Jokić još je jednom oduševio košarkaški svijet. U pobjedi Denver Nuggetsa protiv Miami Heata, srpski košarkaš je ubacio 33 poena, uz 15 skokova i 16 asistencija! 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nikola Jokić na raftingu 00:30
Nikola Jokić na raftingu | Video: TikTok

Peti je to triple-double učinak Jokića u ovoj NBA sezoni u sedmoj utakmici, a Srbin je trenutačno na prosjeku od 24,1 poena, 13,4 skoka i 12 asistencija po utakmici. 

NBA: Miami Heat at Denver Nuggets
Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Denveru je ovo bila 11. pobjeda zaredom protiv Miamija u osnovnom dijelu sezone, a posljednja pobjeda Heata datira iz 30. studenog 2016.! 

Osim Jokića, efikasan je kod Denvera bio Gordon sa 24 poena i šest skoka, dok je za Miami Powell ubacio 23, Wiggins 22, a Jaquez Jr. 21 poen. 

NBA: Miami Heat at Denver Nuggets
Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Denver je četvrti na Zapadu s omjerom 5-2, dok je Miami peti na Istoku s omjerom 4-4. 

