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BORBA ZA GLEDANOST

Netflix je otkupio prava za SP 2030. uz jedno iznenađenje...

Piše 24sata,
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Netflix je otkupio prava za SP 2030. uz jedno iznenađenje...
Rekordan rast broja pretplatnika i prihoda Netflixa u 2020. godini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Netflix šokira: uzeo prava za SP 2030 u Španjolskoj i Andori, a jednu utakmicu dnevno nudit će besplatno

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Američka platforma Netflix napravila je veliki iskorak u svijetu sportskih prijenosa osiguravši ekskluzivna prava za nogometno Svjetsko prvenstvo 2030. za područje Španjolske i Andore. Uz izravni prijenos sve 104 utakmice, gledatelje je posebno iznenadila najava da će svaki dan jedna utakmica biti dostupna besplatno.

Ulazak u teritorij tradicionalnih televizija

Netflix više ne želi samo snimati dokumentarce o sportu, već želi prenositi najveće sportske događaje uživo. Odluka da otkupe prava za slavljenički turnir predstavlja izravan udar na tradicionalne televizijske kuće i specijalizirane sportske platforme koje su desetljećima dominirale ovim tržištem.

Turnir koji se igra 2030. obilježit će 100. obljetnicu prvog Svjetskog prvenstva. Zbog toga će se, uz glavne domaćine Španjolsku, Portugal i Maroko, prve utakmice igrati u Urugvaju, Argentini i Paragvaju. Prema najavama, Netflix planira cjelokupnu pokrivenost koja uključuje emisije prije utakmice, analize tijekom poluvremena i nakon susreta. Sadržaj će biti posebno prilagođen španjolskoj publici, a platforma će nuditi i dnevne sažetke najvažnijih trenutaka.

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Besplatne utakmice i prijenosi na nacionalnoj mreži

Iako je streaming div otkupio ekskluzivna prava, to ne znači da će cijeli turnir biti zaključan iza pretplate. Netflix je potvrdio kako će u Španjolskoj svakog dana turnira jedna utakmica biti dostupna gledateljima bez naknade. Uz to, dogovoreno je da će jedna nacionalna televizija s besplatnim signalom dobiti paket najatraktivnijih susreta. Taj paket uključuje sve utakmice španjolske reprezentacije, oba polufinala te finale.

Za sada nije objavljeno koja će točno televizija prenositi te utakmice, niti su poznati financijski detalji cijelog ugovora. Ipak, španjolski zakon štiti utakmice nacionalne reprezentacije kao događaje od općeg interesa koji moraju biti dostupni svima, što znači da je takav potez bio i pravno nužan.

Prethodno je na Svjetskom prvenstvu 2026. sličan dogovor postojao između španjolske javne televizije i raznih operatera. Očekuje se da će Netflix sada voditi glavnu riječ u pregovorima s lokalnim televizijama oko daljnje distribucije u udarnim terminima.

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Širenje suradnje sa svjetskom nogometnom organizacijom

Ovaj potez nije prvi doticaj Netflixa s nogometom, ali je uvjerljivo najveći. Američka je tvrtka već osigurala prava za ženska svjetska prvenstva 2027. i 2031. godine za tržišta Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

​- Malo koji događaj ujedinjuje ljude kao Svjetsko prvenstvo. Bili smo na tribinama ove godine kada je Španjolska podigla trofej i svjedočili strasti i ponosu - izjavila je Bela Bajaria, izvršna direktorica sadržaja u Netflixu.

Iz Fife su također izrazili zadovoljstvo novim ugovorom, ističući kako im je zajednički cilj približiti nogomet navijačima. Očito je da krovna nogometna organizacija vidi tehnološke divove kao ključne partnere za budućnost sportskih prijenosa.

Netflix će pred sobom imati golem tehnički izazov jer prijenos više od sto utakmica uživo s milijunima istodobnih veza ne ostavlja prostor za pogreške. Pad sustava tijekom finala mogao bi izazvati ozbiljnu štetu za ugled platforme koja se tek dokazuje u svijetu sporta uživo.

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