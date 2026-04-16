Neuer pojasnio grešku koja je skoro skupo koštala: Htio sam dodati loptu Josipu Stanišiću

Iako su nogometaši Bayern Münchena slavili protiv Real Madrida u ludoj uzvratnoj utakmici četvrtfinala na Allianz Areni, njihov golman Manuel Neuer (40) nije krio malo razočaranje otvaranjem utakmice.

Naime, Nijemac je prvi gol primio već u prvoj minuti susreta kada je mrežu zatresao Arda Güler. Turčin je za vodstvo Reala zabio nakon 35 sekundi, a to je bio najbrži gol ikad kojeg su Bavarci primili u povijesti Lige prvaka. Nakon utakmice pojasnio je što se dogodilo u tom trenutku.

- Bila je to škakljiva situacija. Htio sam loptu odigrati prema Josipu Stanišiću na desnu stranu, ali sam je baš loše dodao. Jednostavno, bila je to moja pogreška - izjavio je Neuer.

Foto: Kai Pfaffenbach

Također je priznao kako to nije bio početak kakav je očekivao.

- Očito je to bio užasan početak za mene, ali to moram ostaviti iza sebe i nastaviti igrati, kao što uvijek i radimo.

Neuer je komentirao i drugi gol Arde Gülera, koji je stigao iz slobodnog udarca. Na pitanje je li loptu vidio prekasno, odgovorio je da je riječ o vrhunskom udarcu.

- Ne, bio je to udarac svjetske klase. I što se tiče brzine - rekao je o njegovom drugom golu.

Bayern je na Allianz Areni pobijedili Real 4-3, odnosno, s ukupnim rezultatom 6-4. Protivnik u polufinalu najelitnijeg europskog natjecanja bit će im aktualni prvak PSG koji je eliminirao Liverpool (4-0).