Neuer srušio rekord! Postao je najstariji reprezentativac 'elfa'

Utakmica između Njemačke i Curacaa je po mnogočemu povijesna. Osim što je Curacao zabio prvi gol na Svjetskom prvenstvu, povijest je ispisana i u njemačkoj reprezentaciji. Legendarni golman 'elfa' Manuel Neuer je postao najstariji reprezentativac u povijesti Njemačke na Svjetskim ili Europskim prvenstvima. Neuer je na gol protiv Curacaaa stao sa 40 godina i 79 dana i srušio rekord koji je do sada držao Lothar Matthäus.

Foto: Annegret Hilse

On je na Europskom prvenstvu 2000. u utakmici protiv Portugala imao 39 godina i 91 dan. Matthaus je bio kapetan reprezentacije, a vodio ih je do naslova svjetskih prvaka 1990. Za 'elf' je nastupio 150 puta i zabio 23 gola.

Neuer je sada postao najstariji igrač njemačke reprezentacije, a do sada je u reprezentativnom dresu nastupio 125 puta. Prije 12 godina u Brazilu je bio dio momčadi koji su osvojili naslov svjetskih prvaka koja je ujedno njihova zadnja titula svjetskih prvaka. Nakon Eura 2024. odlučio se umiroviti, ali se vratio na ovaj Mundijal.