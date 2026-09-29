Neuništivi Alonso je produljio suradnju s Aston Martinom: Formula je oduvijek moj život

F1 momčad Aston Martin Aramco u utorak je objavila da je postigla dogovor o produljenju ugovora sa Španjolcem Fernandom Alonsom (45) za sezonu 2027., dodavši da će mu Lance Stroll biti momčadski kolega u nadolazećoj godini.

Četrdesetpetogodišnji Alonso u videu objavljenom na društvenim mrežama Aston Martina priznao je da je uzeo vremena kako bi razmislio o nastavku karijere, no istaknuo je da je sretan što nastavlja utrkivanje na najvišoj razini u Formuli 1.

- I dalje se osjećam brzim i motiviranim te gajim veliku strast prema Formuli 1 i ovom sportu, rekao je Alonso, dvostruki svjetski prvak Formule 1, te jedini vozač u povijesti koji je dva puta uvršten u FIA-inu Kuću slavnih.

Iako je, baš kao i Max Verstappen, otvoreno kritizirao nove hibridne motore koji se uvode 2026. godine, ljubav prema sportu na kraju je prevladala.

- Kao prvo, ovo je moj život. To mi je u krvi; nastavljam se utrkivati ​​i uživati ​​u tome, to je na neki način stil života. Vjerojatno mi je najvažniji razlog - ili onaj najjasniji - za nastavak utrkivanja to što se i dalje osjećam samopouzdano i vjerujem da posjedujem onu ​​dodatnu kvalitetu. Kad pomislim na povlačenje, preuzimanje druge uloge u momčadi ili prestanak vožnje, osjećam da to ne bi bilo ispravno jer se i dalje smatram jednako brzim kao i bilo tko drugi. Stoga, idemo pokušati još jednom.

Foto: Jakub Porzycki

Alonso je također uzeo u obzir nova pravila te konkurentnost svoje momčadi, koja je tijekom većeg dijela ove sezone bila blizu samog dna poretka. Slovi za jednog od najvećih vozača Formule 1 svih vremena, a kultni je status izgradio tijekom karijere koja traje još od 2001. godine.

- Kad sjednem u bolid, tijekom slobodnih treninga, vidim ljude kako kasno koče u zavojima, blokiraju prednje gume tu i tamo, rade pogreške. Osjećam da sam dobro. Ili da sam brži od njih. Stoga, kad se presvučem i vratim kući - čak i ako sam završio na 18. mjestu - na neki način osjećam zadovoljstvo i ponos, iako možda ne bih trebao jer nismo konkurentni. Kako bih se osjećao sjedeći u dnevnom boravku i gledajući TV, znajući da mogu bolje? To bi bio moj osjećaj. Kad se to promijeni, ako vidim da sam izgubio sposobnosti, brzinu, reflekse ili nešto drugo, tada ću rado gledati utrku iz svog dnevnog boravka. Trenutačno osjećam da još nije vrijeme za to jer sam bolji od tog vozača. Bolji sam od onog drugog. Tako razmišljam. I ne mogu prestati utrkivati ​​se dok god tako razmišljam.

Foto: Ramil Sitdikov

Alonso je ove godine imao tek nekoliko prilika dokazati da je i dalje jednako dobar kao što je uvijek bio. Jedna od njih bila je Velika nagrada Nizozemske, gdje je završio deveti, uspješno se braneći od bržih bolida Pierrea Gaslyja (Alpine) i Yukija Tsunode (Racing Bulls) u završnoj dionici utrke.