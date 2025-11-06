Obavijesti

KATASTROFA U LUBLINU

Neviđena katastrofa Zrinjskog i Štimca. Ukrajinci brojali do šest

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Kacper Pempel

Zrinjski pretrpio povijesni debakl! Dinamo iz Kijeva ih razbio 6-0 u Konferencijskoj ligi, Mostarci potpuno bezvoljni

Nogometaši Zrinjskog, koje vodi Igor Štimac, pretrpjeli su najteži poraz u svojoj povijesti u europskim natjecanjima izgubivši u 3. kolu Konferencijske lige na gostovanju kod Dinama iz Kijeva u Lublinu 6-0.

Domaći su poveli već u 21. minuti golom Denisa Popova, a zatim su povećali prednost u drugom poluvremenu. Eduardo Guerrero je pogodio u 56. minuti, a tri minute kasnije, Vladislav Kabajev je povećao na 3-0. U 67. minuti Vitalii Bujalskij je postigao četvrti gol, a u 78. minuti Andrij Jarmolenko je još jednom zatresao mrežu Zrinjskog. Za konačnih 6-0 pobrinuo se Vladislav Blanuta u 83. minuti.

UEFA Conference League - Dynamo Kyiv v Zrinjski Mostar
Foto: Kacper Pempel

Mostarci su djelovali neprepoznatljivo i demotivirano, a Ukrajinci su razmjerno jeednostavno postigli sve golove.

Nakon trećeg kola Hrvatski športski klub Zrinjski je zbog teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige.  U prva dva susreta protiv Lincolna i Mainza ostvarili su po jednu pobjedu i poraz.

