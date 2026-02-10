Nevistić bi trebao put Poljske, a više nitko ne spominje dolaske!

Ivan Nevistić (27) postao je, povratkom Dominika Livakovića, tek treća vratarska opcija Dinama, pa je sve bliže izlaznim vratima. Dugogodišnja "jedinica" hrvatskog viceprvaka mogla bi sljedećih dana postati novi član poljskog prvoligaša Cracovije, tako se u Krakowu pridružiti bivšim suigračima Mauru Perkoviću i Bošku Šutalu.

Nevistića se proteklih tjedana povezivalo s Twenteom, ali ta se priča nije realizirala do 3. veljače, kad je završen zimski prijelazni rok u Nizozemskoj. Poljaci ove zime mogu trgovati do 25. veljače, a čelnici Cracovije u potrazi su za novim vratarom. U Maksimiru ne bi imali ništa protiv odlaskog svog čuvara mreže, Boban i društvo i dalje traže načine kako još više rasteretiti godišnji budžet kluba.

Dinamo je ove zime doveo dva igrača (Dominik Livaković i Paul Tabinas), dok su svlačionicu napustila već četiri igrača. Sandro Kulenović je prodan Torinu, Dejan Ljubičić otišao u Schalke, Gonzalo Villar završio u Elcheu, a Robert Mudražija u ciparskoj AEK Larnaci. Domaći transfer relizirao je Moreno Živković, koji je već postao član Vukovara, gdje je završio i Lovre Kulušić, ali on ni na jesen nije bio član "modrih".

Čini se kako će Dinamo do kraja prijelaznog roka biti miran, kako se neće na silu dovoditi nova imena. Adriano Jagušić je završio u Panathinaikosu, mladi Španjolac Dani Rodriguez se teško ozlijedio, pa u Maksimiru neće samo tako ulaziti u dovođenje talentiranog mladog, svakako potentnog, ali sada i ozlijeđenog igrača.

Mario Kovačević još je na zimskim pripremama najavio kako će pojačanja tražiti u “unutarnjim redovima”, a već početkom proljeća puno više minuta u odnosu na prvi dio sezone dobili su Niko Galešić, Marko Soldo, Luka Stojković, Fran Topić... Sviu Maksimiru vjeruju kako će uskoro zaigrati Cordoba, prve ozbiljnije minute dobiti mladi Šunta. 