Nevjerojatan podatak o Musi, brži je od gotovo cijelog MLS-a

Hrvatski reprezentativac Petar Musa oduševio je u utakmici protiv Engleske. Napadač Dallasa u svom je gradu zabio gol Englezima, no to nije bilo dovoljno za pozitivan rezultat. Izbornik Zlatko Dalić dao mu je priliku od prve minute, a na terenu je proveo 66 minuta.

S njim je izbornik dobio igrača koji pritišće protivničku obranu, a sada se pojavio i zanimljiv podatak koji ga ipak stavlja ispred Igora Matanovića i Ante Budimira. Obojica su iza sebe imala vrlo dobre sezone. Matanović je igrao finale Konferencijske lige, a za Freiburg je tijekom sezone zabio ukupno 12 pogodaka.

Budimir je već godinama konstantan u Španjolskoj. Iako igra za Osasunu, kojoj je primarni cilj ostanak u ligi, posljednjih je sezona redovito među najboljim strijelcima La Lige. Tako je bilo i ove sezone, u kojoj je zabio 18 golova, od čega 17 u prvenstvu.

Ipak, Musina je prednost brzina, a tome u prilog govori i podatak da je drugi najbrži igrač MLS-a. U sprintu mu je izmjerena brzina od 35,51 kilometra na sat, a ispred njega nalazi se samo Nijemac Lawrence Ennali, koji igra za Houston.

Petar Musa is 2nd in MLS top speed at 35.31 km/h.



Croatia finally has a tall striker who can run, press, attack depth and give the team an outlet.



Naturally, Dalic will probably bench him for Budimir against Panama. pic.twitter.com/IXMCIySRBw — David ⚽️ (@David7cro) June 20, 2026

Za sljedeću utakmicu Vatrenih Dalić je već otkrio neke karte. Najavio je povratak na sustav s četvoricom igrača u posljednjoj liniji, ali i naglasio da će minutažu dobiti Budimir, koji nije igrao protiv Engleske. To je jedna od dviju dvojbi koje izbornik ima za susret s Panamom. Druga je koga postaviti u vezni red te hoće li se Mateo Kovačić vratiti u početni sastav, a Petar Sučić dobiti nešto ofenzivniju ulogu iza napadača.