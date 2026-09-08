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BEZ PRIMLJENOG GOLA

Nevjerojatan podatak Sergeja Jakirovića: Ovo nije uspjelo niti jednoj momčadi na Otoku...

Piše Issa Kralj,
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Nevjerojatan podatak Sergeja Jakirovića: Ovo nije uspjelo niti jednoj momčadi na Otoku...
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Foto: Lee Smith
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Jakirovićev Hull šokira Englesku: srušio United, treći je u Premier ligi i jedini bez primljenog gola!

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Sergej Jakirović (49) proživljava sezonu iz snova u Engleskoj. S Hull Cityjem izborio je plasman u Premier ligu gdje je nakon tri odigrana kola na visokom trećem mjestu sa sedam bodova. 

'Tigrovi' su na otvaranju najjačeg ranga engleskog nogometa slavili protiv favoriziranog Manchester Uniteda 2-0. Bolji od Jakirovićeve momčadi su samo aktualni prvak Arsenal i Manchester City koji je prvoplasirani. 

Iza uspjeha hrvatskog trenera na Otoku krije se i jedan nestvarni podatak. Naime, među 92 kluba koliko ih se natječe u četiri najjača razreda engleskog nogometa samo jedna momčad do sada nije primila gol. Riječ je upravo o Hull Cityju. U statistiku se ubrajaju svi klubovi iz Premier lige, Championshipa kojeg su prošle sezone 'tigrovi' osvojili, League Oneu i League Two, odnosno, samo ligaške utakmice. 

NA VRHU TABLICE Sjajan niz Jakirovićeve momčadi u PL: Ovo se dogodilo pet puta, povijest je na strani Hull Cityja
Sjajan niz Jakirovićeve momčadi u PL: Ovo se dogodilo pet puta, povijest je na strani Hull Cityja
Premier League - Coventry City v Hull City
Foto: TONY O BRIEN

Nakon što su na otvaranju trijumfirali protiv Manchester Uniteda, 'tigrovi' su pobijedili Coventry 1-0 te u posljednjem kolu remizirali protiv Aston Ville (0-0). 

- Očekujem li da ćemo se boriti za mjesto u Ligi prvaka? Ne, naravno, još je rano. Naš je cilj što prije skupiti bodove. Mislim da nam treba oko 38 ili 40 bodova, tako da ih želimo osvojiti što je prije moguće - rekao je Jakirović nakon remija s Aston Villom. 

Hull City u subotu 12. rujna ide na gostovanje kod Chelseaja, a utakmica je na rasporedu u 16 sati. 

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