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Sjajan niz Jakirovićeve momčadi u PL: Ovo se dogodilo pet puta, povijest je na strani Hull Cityja

Piše Issa Kralj,
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Sjajan niz Jakirovićeve momčadi u PL: Ovo se dogodilo pet puta, povijest je na strani Hull Cityja
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Foto: Scott Heppell
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Povijest pokazuje da promovirane momčadi koje osvoje najmanje sedam od mogućih devet bodova u pravilu nemaju problema s ostankom

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Sergej Jakirović (49) briljira u engleskoj Premier ligi gdje je unatoč svim sumnjama s Hull Cityjem stigao do velikih sedam bodova na početku prvenstva. 'Tigrovi' su drugoplasirana momčad Premier lige, imaju samo dva boda manje od vodećeg Manchester Cityja. 

Na otvaranju ih je čekala teška utakmica protiv favoriziranog Manchester Uniteda, a 'tigrovi' su senzacionalno pobijedili pred domaćom publikom s 2-0. Nova tri boda su uzeli i u drugom kolu gdje su gostovali kod Coventryja i s minimalnom prednošću 1-0 slavili. U posljednjem, trećem kolu, nisu uspjeli doći do pobjede, ali su osvojili vrijedan bod remijem protiv Aston Ville (0-0). 

HULL IMA SJAJAN NIZ Jakirović nakon remija: Naš je cilj što prije skupiti bodove...
Jakirović nakon remija: Naš je cilj što prije skupiti bodove...
Premier League - Hull City v Manchester United
Foto: Lee Smith

Povijestan je to bod za Jakirovićevu momčad jer ovo je najbolji start Hull Cityja u prvom rangu engleskog nogometa u povijesti. 

Takav učinak na startu Premier lige dobar je znak za "tigrove" jer povijest pokazuje da promovirane momčadi koje osvoje najmanje sedam od mogućih devet bodova u pravilu nemaju problema s ostankom. To se dosad dogodilo pet puta i svaki je put momčad koja je ušla iz druge lige na kraju sačuvala prvoligaški status. Uspjelo je to Blackburnu (1992./93.), Nottingham Forestu (1994./95.), Boltonu (2001./02.), Portsmouthu (2003./04.) i Huddersfieldu (2017./18.). 

PREMIER LIGA Hull City - Aston Villa 0-0: Profa Jakirović i dalje ne zna za poraz
Hull City - Aston Villa 0-0: Profa Jakirović i dalje ne zna za poraz

- Očekujem li da ćemo se boriti za mjesto u Ligi prvaka? Ne, naravno, još je rano. Naš je cilj što prije skupiti bodove. Mislim da nam treba oko 38 ili 40 bodova, tako da ih želimo osvojiti što je prije moguće - rekao je Jakirović nakon remija s Aston Villom. 

Sljedeća utakmica Hull Cityja je na rasporedu u utorak kada im je protivnik u EFL Kupu Sunderland. Sljedećeg vikenda, točnije u subotu 12. rujna, idu na gostovanje kod Chelseaja. 

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