Nevjerojatan preokret Pavića i Arevala! Spasili su četiri meč lopte i izborili osminu finala

Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo spasili su čak četiri meč-lopte protiv američkih predstavnika Maca Kigera i Aleksandra Kovačevića u pobjedi 7-6 (6), 6-7 (3), 7-6 (10-7), koja im je donijela plasman u osminu finala US Opena u konkurenciji muških parova.

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Treći nositelji su propustili jednu set-loptu, jedinu priliku za 'break' u prvom setu, a onda su u 'tie-breaku' spasili set-loptu koju su Amerikanci imali pri vodstvu 6-5 te nizom od tri poena osvojili prvu dionicu meča.

Pavić i Arevalo prvi su došli do 'breaka' za vodstvo 4-3 u drugom setu i tada se činilo da su prelomili meč na svoju stranu. No, u sljedećem gemu su Amerikanci uzvratili 'breakom' i izjednačili na 4-4. Hrvatsko-salvadorski duo je još jednim 'breakom' za 6-5 došao do servisa za pobjedu. Pavić je bio na početnom udarcu. Kiger i Kovačević su s dva 'winnera' došli do 0-30, a onda je Mate napravio dvije dvostruke pogreške te je i drugi set došao do odluke u 'tie-breaku'.

Od vodstva 4-3 američki par je nanizao tri poena i odveo meč u treći set. Kiger i Kovačević su 'breakom' za 3-2 stekli prednost koju su držali do do desetog gema i servisa za pobjedu. Imali su 40-30 i još tri prednosti, ali nisu uspjeli osvojiti završni poen kojim bi izbacili treće nositelje iz turnira.

Pavić i Arevalo su iskoristiti jedinu priliku za 'break' u trećem setu, a onda su još izvukli i 15-40 u sljedećem gemu.I treći set je otišao do 'tie-breaka', ali za pobjedu je sada trebalo osvojiti najmanje deset poena. Hrvatsko-salvadorski par je na isti način prošao prvu prepreku na US Openu, a odlučujuću prednost su u ovom meču napravili su kad su kod vodstva 4-3 osvojili pet od sljedećih šest poena te došli do pet meč-lopti (9-4).

Amerikanci su spasili prve tri, ali na četvrtu je Kiger promašio retern na drugi servis Arevala za pobjedu hrvatsko-salvadordskog para nakon dva sata i 29 minuta velike borbe. Treći nositelji će za plasman u četvrtfinale igrati protiv 13. nositelja, Austrijanca Lucasa Miedlera i Australca Marca Polmansa.