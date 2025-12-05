Nevjerojatni Švicarac pomiče granice: Odermatt je pomeo konkurenciju na početku sezone

Švicarski skijaški fenomen Marco Odermatt (28) nastavlja ispisivati povijest alpskog skijanja. Na samom početku nove sezone Svjetskog kupa demonstrirao je nevjerojatnu svestranost i dominaciju, ostvarivši pobjede u prve tri utrke u tri različite discipline. Najbolji skijaš današnjice je nakon slavlja u veleslalomu u Söldenu pobijedio i u superveleslalomu u Copper Mountainu te u prvom spustu sezone u Beaver Creaku.

Foto: Marc Desrosiers

Ovaj nevjerojatan niz pobjeda potvrđuje status Odermatta kao apsolutnog vladara bijelih padina. Četverostruki uzastopni osvajač Velikog kristalnog globusa ušao je u novu, olimpijsku sezonu 2025./2026. na najimpresivniji mogući način.

Ipak, najviše pažnje privukla je grafika s porukom uhvaćenom s timskog radija, koja najbolje opisuje viđeno: "Sjedim na ovom drvetu osam godina i nikad nisam vidio da netko tako dobro skija na strmini!". Riječi su to koje svjedoče o razini skijanja kakva se rijetko viđa čak i na najvišoj razini natjecanja.

Pobjeda u spustu u Beaver Creeku u četvrtak bila je njegova prva spustaška pobjeda na toj kultnoj američkoj stazi "Birds of Prey" i ukupno 48. u karijeri u Svjetskom kupu. Time je pokazao da je, osim u veleslalomu gdje je već godinama nedodirljiv, postao sila na koju se mora računati i u najbržoj disciplini.

Iza sebe je ostavio domaćeg predstavnika Ryana Cochran-Sieglea na drugom mjestu i Norvežanina Adriana Smisetha Sejersteda na trećem

Foto: Michael Madrid

Obožavatelji su preplavili objavu komentarima punim divljenja. "Čudesno", "Kralj" i "Samo on to može" samo su neke od reakcija. Neki su pak istaknuli njegovu potpunu dominaciju nad konkurencijom. "On je sjajan! Ali trenutno nema prave konkurencije. Zato je slalom zakon, tamo bilo tko iz prvih 20 može pobijediti", primijetio je jedan komentator, aludirajući na veću neizvjesnost u tehnički najzahtjevnijoj disciplini.

S obzirom na to da je vrhunac sezone sve bliže, a to su Zimske olimpijske igre u Milano-Cortini 2026., Odermatt je ovim startom poslao jasnu poruku svim suparnicima. Nakon spusta, natjecanje u Beaver Creeku nastavlja se utrkama superveleslaloma i veleslaloma, gdje će Odermatt ponovno biti glavni favorit za najviše postolje