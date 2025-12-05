Obavijesti

Sport

Komentari 0
POMEO KONKURENCIJU

Nevjerojatni Švicarac pomiče granice: Odermatt je pomeo konkurenciju na početku sezone

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Nevjerojatni Švicarac pomiče granice: Odermatt je pomeo konkurenciju na početku sezone
4
Foto: Marc Desrosiers

Marco Odermatt dominira Svjetskim kupom s tri pobjede u tri različite discipline! Obožavatelji oduševljeni, konkurencija se trese pred Olimpijadu 2026

Švicarski skijaški fenomen Marco Odermatt (28) nastavlja ispisivati povijest alpskog skijanja. Na samom početku nove sezone Svjetskog kupa demonstrirao je nevjerojatnu svestranost i dominaciju, ostvarivši pobjede u prve tri utrke u tri različite discipline. Najbolji skijaš današnjice je nakon slavlja u veleslalomu u Söldenu pobijedio i u superveleslalomu u Copper Mountainu te u prvom spustu sezone u Beaver Creaku.

Alpine Skiing: 2025 Stifel Birds of Prey Audi FIS Alpine Ski World Cup
Foto: Marc Desrosiers

Ovaj nevjerojatan niz pobjeda potvrđuje status Odermatta kao apsolutnog vladara bijelih padina. Četverostruki uzastopni osvajač Velikog kristalnog globusa ušao je u novu, olimpijsku sezonu 2025./2026. na najimpresivniji mogući način.

Ipak, najviše pažnje privukla je grafika s porukom uhvaćenom s timskog radija, koja najbolje opisuje viđeno: "Sjedim na ovom drvetu osam godina i nikad nisam vidio da netko tako dobro skija na strmini!". Riječi su to koje svjedoče o razini skijanja kakva se rijetko viđa čak i na najvišoj razini natjecanja.

VONN PROVOCIRA FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala
FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala

Pobjeda u spustu u Beaver Creeku u četvrtak bila je njegova prva spustaška pobjeda na toj kultnoj američkoj stazi "Birds of Prey" i ukupno 48. u karijeri u Svjetskom kupu. Time je pokazao da je, osim u veleslalomu gdje je već godinama nedodirljiv, postao sila na koju se mora računati i u najbržoj disciplini.

Iza sebe je ostavio domaćeg predstavnika Ryana Cochran-Sieglea na drugom mjestu i Norvežanina Adriana Smisetha Sejersteda na trećem

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid

Obožavatelji su preplavili objavu komentarima punim divljenja. "Čudesno", "Kralj" i "Samo on to može" samo su neke od reakcija. Neki su pak istaknuli njegovu potpunu dominaciju nad konkurencijom. "On je sjajan! Ali trenutno nema prave konkurencije. Zato je slalom zakon, tamo bilo tko iz prvih 20 može pobijediti", primijetio je jedan komentator, aludirajući na veću neizvjesnost u tehnički najzahtjevnijoj disciplini.

SVE BITNE INFORMACIJE Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

S obzirom na to da je vrhunac sezone sve bliže, a to su Zimske olimpijske igre u Milano-Cortini 2026., Odermatt je ovim startom poslao jasnu poruku svim suparnicima. Nakon spusta, natjecanje u Beaver Creeku nastavlja se utrkama superveleslaloma i veleslaloma, gdje će Odermatt ponovno biti glavni favorit za najviše postolje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala
VONN PROVOCIRA

FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena, a sad se fotografirala za Players Magazin bez grudnjaka
Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću i sve to prijavio policiji! Oglasio se njegov klub
UŽASNA SITUACIJA

Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću i sve to prijavio policiji! Oglasio se njegov klub

Kopenhagen je objavio da su golman i njegova obitelj primili velik broj poruka mržnje i otvorenih prijetnji smrću, napisali su danski kolege o užasnoj situaciji u kojoj se našao Dominik Kotarski
FOTO Carevića je huligan htio napasti na Kutiji šibica. Spasio ga suigrač, reagirala i policija
PRIJE 19 GODINA

FOTO Carevića je huligan htio napasti na Kutiji šibica. Spasio ga suigrač, reagirala i policija

Trenera Gorice Marija Carevića Dinamo je prijavio delegatu utakmice u Gorici zbog neprimjerenog dobacivanja igračima "modrih". Zanimljivo, 2006. se u Zagrebu na utakmici Kutije šibica dogodio incident na kojem je huligan nasrnuo na Carevića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025