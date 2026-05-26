New York Knicksi pomeli Cavse i izborili finale nakon 27 godina

New York Knicksi vratili su se u NBA finale prvi put nakon 1999. godine i pritom na najbrži mogući način završili posao u finalu Istočne konferencije. Momčad Mikea Browna razbila je Cleveland Cavalierse 130-93 u četvrtoj utakmici u Rocket Areni, zaključila seriju s čistih 4-0 i nastavila jedan od najdominantnijih nizova u novijoj povijesti doigravanja.

Knicksi su već u prvoj četvrtini pokazali u kojem će smjeru otići utakmica. Poveli su s 12 razlike, šutirali 56 posto iz igre, pogodili šest trica i stalno kažnjavali Cleveland u tranziciji. U drugoj četvrtini potpuno su slomili domaćina. Serijom 20-0 otvorili su veliku prednost, zatim početkom dionice otišli na 25 razlike i praktički već do poluvremena riješili pitanje pobjednika.

Cleveland se nakon toga više nije uspio vratiti. New York je u trećoj četvrtini nakratko otišao i na 30 poena viška, a završnica se pretvorila u formalnost. Jalen Brunson, koji je jednoglasno proglašen MVP-jem finala Istoka, utakmicu je završio s 15 poena i pet asistencija, bez potrebe da uopće igra u četvrtoj četvrtini. Karl-Anthony Towns predvodio je Knickse s 19 poena i 14 skokova, OG Anunoby dodao je 17, a Landry Shamet s klupe pogodio sve četiri trice. New York je ukupno ubacio 19 trica, osam više od Clevelanda.

Kod Cavaliersa je Donovan Mitchell ubacio 31 poen, Evan Mobley dodao je 15 poena i sedam skokova, dok James Harden nije pronašao šuterski ritam i promašio je svih šest pokušaja za tricu. Cleveland je tako završio najdulji doigravački put još od ere LeBrona Jamesa, ali protiv ovakvih Knicksa nije imao stvarnu šansu.

New York u finale ulazi s 11 uzastopnih pobjeda, nakon što je posljednji put izgubio još 23. travnja u prvoj rundi. U tom je nizu najprije izbacio Atlantu, zatim pomeo Philadelphiju, a sada i Cleveland. Još dojmljivije zvuči podatak da su Knicksi tijekom tog razdoblja pobjeđivali s prosječnih 23,8 poena razlike. Njihova tri završna trijumfa u serijama bila su prave demonstracije sile: Atlantu su svladali 140-89, Philadelphiju s 30 razlike, a Cleveland sada s 37.

Momčad koja je od 2001. do 2024. osvojila samo tri serije doigravanja sada će igrati za prvi naslov nakon 1973. godine. Preokret je počeo dolaskom Brunsona 2022., a ove je sezone New York, nakon 53 pobjede u osnovnom dijelu, napokon spojio talent, širinu i obrambenu čvrstinu u momčad koja djeluje spremno za naslov.

Slavlje se iz Clevelanda brzo preselilo na ulice New Yorka. Ispred Madison Square Gardena okupile su se tisuće navijača, neki su se penjali na stupove, drugi su metlama simbolično slavili "metlu" protiv Cavaliersa, a grad je nakon 27 godina čekanja ponovno dočekao košarkašku euforiju. Mnogi navijači koji su slavili nisu bili ni rođeni kada su Knicksi posljednji put igrali finale 1999., tada protiv San Antonio Spursa.

NBA finale počinje 3. lipnja, a protivnika će dobiti iz serije između Oklahoma City Thundera i San Antonio Spursa, koja je izjednačena 2-2. Ako prođu Spursi, New York će dobiti priliku za revanš za finale iz 1999. Ako prođe aktualni prvak Oklahoma City, Knickse čeka obračun sa Shaijem Gilgeousom-Alexanderom. U svakom slučaju,