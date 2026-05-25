VIDEO Francuski div od 224 cm pogađa s centra poput Curryja! Spursi izjednačili protiv prvaka

Finale Zapadne konferencije NBA lige vraća se u Oklahomu, a rezultat je izjednačen uoči pete utakmice nakon što su San Antonio Spursi pred svojim navijačima potpuno dominirali protiv Thundera u četvrtoj. Aktualni prvak izgubio je 103-82, a prvo ime susreta ponovno je bio čudesni 22-godišnji Francuz Victor Wembanyama, uvjerljivo najbolji strijelac s 33 poena.

Nevjerojatni Wemby, “div na parketu” visok 224 centimetra, odigrao je još jednu svestranu partiju. Uz 33 koša uhvatio je osam skokova i podijelio pet asistencija. Kao najbolji obrambeni igrač lige ni ovaj put nije ostao dužan u defanzivi, upisao je tri blokade i dvije ukradene lopte.

Štoviše, Wembanyama je jednim potezom zapalio atmosferu u Frost Bank Centru u Teksasu. Zabio je nevjerojatnu tricu, kao da je Steph Curry, s polovice terena pri isteku druge četvrtine.

S druge strane, skromnu je utakmicu odigrao dvostruki MVP lige, Shai Gilgeous-Alexander. Iako Spursi na njemu nisu igrali tako agresivnu obranu kao u prethodnim utakmicama, kada su ga pokušavali zaustaviti pod svaku cijenu, Kanađanin je zabio tek 19 koševa (šut 6 od 15, slobodna bacanja 7 od 7) uz četiri skoka i sedam asistencija.

Foto: Scott Wachter/REUTERS

Spurse su uz Wembanyamu napadački pratili Devin Vassell i Stephon Castle s po 13 poena te De'Aaron Fox s 12. Kod Oklahome su se uz Gilgeous-Alexandera u dvocifrene strijelce upisali još Isaiah Hartenstein (12), Isaiah Joe (11) te Chet Holmgren i Kenrich Williams s po 10 koševa.

Serija se sada seli u Oklahomu, koja će u srijedu u 2.30 sati ugostiti petu utakmicu. Bez obzira na ishod, šesti susret igrat će se u San Antoniju u petak u 2.30 sati. Ako nakon toga rezultat i dalje bude izjednačen, odlučujuća sedma utakmica na rasporedu je u nedjelju u 2 sata u Oklahomi.