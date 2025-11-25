Obavijesti

Nexe bez Lučina u Beogradu, Sesvećanima u goste stiže Čupić

Piše Davor Kovačević,
Našice: Susret Nexea i Kadetten Schaffhausena u 3. kolu EHF Europske lige | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U Našicama u prvom kolu Nexe je bio uvjerljiv protiv Partizana 30-22, ali u Beogradu su stradali i Švicarci i Španjolci i to bez navijača. Danas se u Voždvovcu vraćaju na tribine, ali EHF će sve motriti s povećalom

Pobjeda u Schaffhausenu katapultirala je Nexe iz pesimistične situacije na prvo mjesto skupine H Europske lige. Našičani vode s pet bodova, jednim više od Schaffhausena i Partizana te dva od Ademara. U utorak (18.45) gostuju u Beogradu, gdje mogu potvrditi prolazak dalje, što bi, s obzirom na mladost na koju se oslanja Krešo Ivanković, bio uspjeh. Nexe nastavlja bez Tina Lučina, koji će vjerojatno na operaciju, a to znači i problem za hrvatsku reprezentaciju.

U Našicama u prvom kolu Nexe je bio uvjerljiv protiv Partizana 30-22, ali u Beogradu su stradali i Švicarci i Španjolci i to bez navijača. Danas se u Voždovcu vraćaju na tribine, ali EHF će sve motriti s povećalom.

MLAĐI BRAT MOSLAVAC Nexeov MVP položio na terenu pa sutradan na fakultetu: 'Uzori su mi brat, Hansen i Duvnjak'
Nexeov MVP položio na terenu pa sutradan na fakultetu: 'Uzori su mi brat, Hansen i Duvnjak'
NAJVEĆA EUROPSKA POBJEDA Senzacija! Rukometaši Sesveta šokirali francuskog velikana Toulouse i pobijedili u gostima
Senzacija! Rukometaši Sesveta šokirali francuskog velikana Toulouse i pobijedili u gostima

- Ono što je sigurno jest da nas čeka dobra atmosfera i odlična momčad koju jako dobro poznajemo. U odnosu prema posljednjoj našoj utakmici vratili su im se Crnoglavac i Ivanov, što im je sigurno vjetar u leđa, ali dobro smo se pripremili. Moramo biti fokusirani i u obrani, i u napadu, i u tranziciji, tijekom 60 minuta nametnuti svoj ritam i pokušati doći do dva boda, koja bi nas kolo prije kraja odvela u drugi krug. Učinit ćemo sve s naše strane da to bude tako i da slavimo u Beogradu - poručio je trener Ivanković.

U Jelkovcu veliku utakmicu igraju Sesvete (20:45). Nakon duple senzacije protiv Toulousea Sesvećani danas traže još jednu jer im u "plavu tvrđavu" dolazi Ivan Čupić s Vardarom. Makedonci su vodeći sa šest bodova, Sesvete i Kristianstad imaju po pet i niti pobjeda Vorijevoj momčadi znači prolazak niti poraz znači ispadanje. Realno je da Sesvećani prolazak rješavaju u zadnjem kolu u Švedskoj.

Obje utakmice hrvatskih klubova prenosi ArenaSport 2.

