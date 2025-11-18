Senzacija! Rukometaši Sesveta šokirali francuskog velikana Toulouse i pobijedili u gostima

Rukometaši Sesveta ostvarili su u Francuskoj najveću europsku gostujuću pobjedu u povijesti kluba. U 4. kolu Europa lige svladali su Toulouse 37-32 (18-18) i tako zadržali ozbiljne izglede za plasman u iduću fazu natjecanja. Hrvatska je momčad prelomila dvoboj u drugom poluvremenu koje je dobila s 19-14, potvrdivši tako odličan niz koji su otvorili trijumfom u Jelkovcu.

Sesvećani su već u uvodnim minutama pokazali da dolaze po još jedan veliki rezultat. Brzo su stekli prednost 1-3 i nametnuli visoki ritam napada koje su okončavali za manje od dvadeset sekundi. U 17. minuti otišli su na 9-12, ali su Francuzi odgovorili dvjema serijama te nakratko preokrenuli na +2. Ipak, pogoci Ivaniševića i Raužana smirili su situaciju i vratili dvoboj na početni egal (18-18).

Nastavak je donio najbolju fazu Sesveta u cijeloj europskoj sezoni. U prvih pet minuta postigli su četiri pogotka zaredom i ostavili domaće bez gola. Perić je nizao obrane, obrana je čitala sve pokušaje Toulousea, a u napadu je Dumenčić precizno vodio igru sedam na šest. Prednost se u 44. minuti popela na 21-26, a francuska se momčad više nije uspjela približiti. Sesvećani su kontrolirali ritam, pametno trošili vrijeme i svaki put nalazili rješenja protiv sve nervoznijeg suparnika.

Napadački su ponovno najviše pokazali Matej Svržnjak i Tonči Ivanišević. Svržnjak je briljirao sa savršenih 10/10, a Ivanišević je dodao devet pogodaka. Perić je obranio 11 udaraca i bio jedan od ključnih igrača u drugom dijelu. Kod Toulousea najbolji je bio Nemanja Ilić s osam postignutih pogodaka.

Ovaj trijumf dolazi u tjednu u kojem su Sesvećani već slavili u Jelkovcu protiv istog suparnika te uspješno odradili i domaći prvenstveni ispit u Metkoviću. U skupini sada vodi Vardar sa 6 bodova, dok Sesvete i Kristianstad imaju po 5, a Toulouse ostaje bez bodova. U 5. kolu u Jelkovcu dolazi makedonski Vardar, a Sesvećani će na domaćem terenu pokušati potvrditi izvanredan europski uzlet.