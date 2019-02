Nexeova sezona iz snova! Prvi su u SEHA ligi, ruše u Europi

Našičko Nexe proživljava najljepše razdoblje od svog osnutka. Senzacionalno prvo mjesto na ljestvici SEHA lige nakon 16 kola i glavna runda EHF kupa su jedan od razlog zašto Našice opet živi rukomet, a za to je sve zaslužan rukometni mag Hrvoje Horvat.

Rukometaši Nexea prošle sezone su igrali nestvarno. Ušli su u sezonu tiho, bez ikakvih očekivanja, a na kraju su stigli do četvrtfinala EHF kupa kojeg je osvojio 2000. godine Metković Jumbo. Tamo ih je dočekao snažni Füchse Berlin, gdje Našičani nisu imali nikakve šanse. No, u prvu utakmicu su ušli srčano i borbeno protiv kasnijeg osvajača i sve iznenadili. Sa osam golova razlike su Fabian Wiede, Lindberg, Gojun i društvo ispraćeni za Berlin. Ipak, kratka klupa i manjak neiskustva su ih koštali u uzvratu te su prokockali svu prednost.

No nije bilo previše nerviranja, Nexe je dobio sjajne mlade igrače i potvrdu da se u Našicama dobro radi te putokaz za budućnost. Velika pomama bila je za njihovim igračima te sezone, ali na kraju je momčad napustio samo sjajni golman Kristian Pilipović koji se pridružio Ivanu Stevanoviću u Schaffhausenu.

Nova sezona, iste navike

Koliko je četvrtfinale EHF kupa značilo vidjelo se odmah nas početku ove sezone. Našičani su u prvom kolu prvi put u povijesti pobijedili Zagreb i najavili velike stvari. Na čelu s talentiranim trenerom Hrvojem Horvatom instalirana je jedna moderna rukometna igra, s puno kontri i trčanja koju predvode talentirani igrači.

Imalo je Nexe i prije talentirane momke poput Marina Šunjića, Krešimira Kozine, Pavla Jurine, osvajača olimpijskog zlata iz 1982., ali nikada ovakve talente. Dovođenje Hrvoja Horvata, bivšeg pomoćnika Line Červara u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji i sina legendarnog rukometaša Bjelovara Cveba Horvata, u klub bio je kamen temeljac, a Horvat je poznat kao trener kojeg mladi igrači obožavaju i s kojima puno radi. Najviše su napredovali Ivan Vida i Marin Šipić koji su dobili i poziv u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i Danskoj.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Horvat je na sjajan način ukomponirao pravi spoj mladosti i iskustva vođen neuništivim Vedranom Zrnićem, golmanima Morenom Carom i Pericom Lalićem, Marinom Šipićem, Halilom Jaganjcem. Upravo je ovaj posljednji doveden kao ogromno pojačanje iz Metalurga. Rukometaš iz Meglaja, kojeg je prije nekoliko sezona doveo veliki PSG bio je prošle sezone najbolji strijelac grupne faze Lige prvaka u dresu Metalurga, što je dokaz kakvu su Našičani igračinu doveli. Tu su još i sjajni vanjski desni vanjski Saša Barišić Jaman i Can Celebi, lijevo krilo Albin Eter, srednji vanjski Ante Gadža i Tomi Vozab, zaista respektabilna ekipa.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Lov na SEHA ligu

Sav taj talent, rad i odricanje se vidi i na trenutačnoj tablici SEHA lige gdje se Nexe nalazi na senzacionalnom prvom mjestu sa 36 bodova. Imaju čak 13 pobjeda uz samo tri poraza, i to su porazi od izravnih konkurenata za final four, Vardara, Tatran Prešova i Zagreba, no Zagrebu i Tatranu su uzvratili za poraze.

Do kraja regularne sezone je preostalo još samo tri kola, a Našičani su već osigurali Final Four, prvi svoj u osmoj sezoni SEHA lige, samo je pitanje s kojeg mjesta. U lovu na prvo mjesto su još Vardar i Zagreb, dok su u bitci za posljednje mjesto koje vodi u playoff Meškov Brest i preporođeni Tatran Prešov, našeg Slavka Goluže. Goluža je donio sa sobom u Prešov neke nove struje i preporodio ih. Osim borbe za doigravanje u regionalnoj ligi, Goluža je sa svojim klubom blizu i doigravanja u Ligi prvaka.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Do sad su Seha ligu većinom osvajali Vesprem i Vardar, a Zagreb je 2013 godine napravio veliko iznenađenje s trenerom Borisom Dvoršekom kada su u finalu srušili Vardar, u kojem danas igraju Igor Karačić i Ivan Čupić.

Padao je i veliki Goppingen

Završnica je krajem travnja u Skopju, a Hrvatska će tamo imati dva predstavnika. PPD Zagreb i Nexe, koji proživljava najljepše dane od svog osnutka. Osim toga, Nexe će u lov i na trofej EHF kupa gdje su prošle sezone drmali Europom, a u prvom kolu glavne runde su senzacionalnim golom u zadnjim sekundama srušili mađarsku Tatabanyu. Padali su jaki Goppingen i Füchse Berlin, ali su u uzvratu protiv Jakova Gojuna i njegove ekipe prokockali prednost i ispali u četvrtfinalu.

Njihovi uspjesi i razvoj mladih igrača dokaz su da se u hrvatskom rukometu radi sjajno i da je velika budućnost pred nama. Nexe je pokazatelj kako se s marljivim radom i ograničenim sredstvima itekako mogu ostvariti sjajni rezultati. Rad, rad i rad s mladim igračima. To je formula koja garantira uspjeh u budućnosti, i za sam Nexe i za hrvatsku rukometnu reprezentaciju.