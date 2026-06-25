Neymar je nakon gotovo tisuću dana zaigrao za Brazil! Stadion je eruptirao, a on se rasplakao

Nakon 981 dana čekanja, patnje i neizvjesnosti, Neymar Jr. ponovno je odjenuo slavni žuti dres brazilske reprezentacije. U 76. minuti utakmice Svjetskog prvenstva protiv Škotske, pri sigurnom vodstvu Brazila 3-0, izbornik Carlo Ancelotti uveo ga je u igru umjesto Matheusa Cunhe. Hard Rock stadion u Miamiju eruptirao je u gromoglasnim ovacijama, pozdravljajući povratak svoje ikone. Bio je to trenutak koji je nadmašio samu utakmicu, trenutak ispunjen emocijama koje ni sam Neymar na kraju nije mogao sakriti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Neymarov mural u Brazilu | Video: 24sata/Reuters

Dug i trnovit put natrag

Put do ovog nastupa bio je sve samo ne lagan. Za 34-godišnjeg napadača, najboljeg strijelca Brazila u povijesti sa 79 golova, posljednje godine bile su obilježene teškim fizičkim i psihičkim borbama. Sve je kulminiralo u listopadu 2023. godine u utakmici protiv Urugvaja, kada je pretrpio puknuće prednjeg križnog ligamenta i meniskusa lijevog koljena, jednu od najtežih ozljeda u karijeri.

Uslijedila je operacija i višemjesečni, mukotrpni oporavak koji je doveo u pitanje i sam nastup na turniru. Kao da to nije bilo dovoljno, neposredno uoči Mundijala zadobio je ozljedu lista desne noge, zbog koje je morao propustiti prve dvije utakmice u skupini. Sumnje su bile velike, ali Neymarova želja za povratkom bila je jača od svake prepreke.

Foto: Paul Childs

Večer za pamćenje u Miamiju

Brazil je i bez njega djelovao moćno. Do trenutka Neymarovog ulaska, pitanje pobjednika već je bilo riješeno zahvaljujući dominantnoj predstavi. Raspoloženi Vinicius Jr. zabio je dva gola, prvi u sedmoj minuti, a drugi glavom u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Točku na i stavio je Matheus Cunha u 60. minuti za konačnih 3-0. Ipak, svi golovi i sjajna igra ostali su u sjeni trenutka kada je četvrti sudac podigao semafor s brojem 10.

Samim ulaskom na travnjak, Neymar je ispisao povijest, postavši tek četvrti Brazilac koji je nastupio na četiri uzastopna Svjetska prvenstva. Iako je odigrao tek petnaestak minuta, njegova je prisutnost dala dodatan vjetar u leđa Brazilcima pred početak nokaut faze.

Foto: SAM NAVARRO

Emocije su ga svladale

Po završetku utakmice, dok su suigrači slavili uvjerljivu pobjedu i prvo mjesto u skupini, kamere su uhvatile Neymara kako stoji sam na centru igrališta. Nije mogao suspregnuti suze. Bio je to izljev olakšanja, zahvale i ponosa nakon svega što je prošao. Teret godina borbe, sumnji i boli slomio se u jednom trenutku pred očima cijelog svijeta.

Slika uplakanog nogometnog velikana brzo je obišla planet, no suze su se ubrzo pretvorile u osmijeh. Prišao je rubu terena gdje su ga dočekale supruga i kći. Zagrljaj s obitelji bio je dirljiv kraj večeri koja će se pamtiti ne po rezultatu, već po emotivnom povratku jednog od najvećih koji je pokazao koliko mu znači igrati za svoju zemlju.

*uz korištenje AI-ja