Neymar se ozlijedio uoči SP-a

KATAR 2022 - Neymar nije uspio suspregnuti suze nakon poraza od Hrvatske | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Brazilski nogometaš Neymar (34) zadobio je lakšu ozljedu lista, ali se očekuje da će se oporaviti na vrijeme kako bi se pridružio brazilskoj reprezentaciji sljedeći tjedan uoči Svjetskog prvenstva koje počinje 11. lipnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Foto: Instagram

Najbolji brazilski strijelac svih vremena, 34-godišnji Neymar pozvan je u reprezentaciju u ponedjeljak, što označava njegov povratak nakon dulje pauze zbog ozljede koja ga je udaljila od većine kvalifikacija.

Brazilski izbornika Carlo Ancelotti, koji je prošle godine preuzeo Brazil, prethodno nije pozvao bivšeg napadača Barcelone i Paris Saint Germaina, koji sada igra za Santos i spreman je nastupiti na svom četvrtom Svjetskom prvenstvu u nastojanju da osvoji svoj prvi svjetski naslov.

"Neymar ima lakšu ozljedu lista, edem", rekao je u srijedu Rodrigo Zogaib, voditelj medicinske službe Santosa, za brazilski ge.globo. "Ali, prema našem planiranju, njegov napredak omogućit će mu da bude spreman sljedeći tjedan kada će se pridružiti nacionalnoj reprezentaciji."

KATAR 20222 - Neymar dijelio autograme dok su njegovi sunarodnjaci odrađivali trening | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Neymar, koji je zabio 79 golova u 128 međunarodnih utakmica i nije nastupao za Brazil od 2023. godine, i dalje je pod povećalom zbog svoje fizičke spremnosti i forme.

Njegov boravak u saudijskom klubu Al-Hilal prekinut je ozljedama te se prošle godine vratio u klub iz djetinjstva Santos, ali se mučio da povrati formu.

Brazil otvara Svjetsko prvenstvo u skupini C protiv Maroka 13. lipnja u New Jerseyju, a onda mu slijede utakmice s Haitijem i Škotskom.

Brasileiro Championship - Santos v Coritiba
Foto: Jean Carniel/REUTERS

Također, prije početka prvenstva 31. svibnja igra prijateljsku utakmicu protiv Paname 31. svibnja i Egipta 6. lipnja.

