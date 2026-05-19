VIDEO Neymar ide na Svjetsko prvenstvo. Pogledajte viralnu reakciju oduševljenih Brazilaca

Video s konferencije za medije na kojoj je izbornik brazilske nogometne reprezentacije postao je viralni hit. Carlo Ancelotti čitao popis igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a trenutak objave jednog imena izazvao je erupciju oduševljenja. Naime, Seleçao bi u Sjevernoj Americi trebao predstavljati i njegov najbolji strijelac u povijesti, 34-godišnji Neymar.

Ancelottijev popis pratio se s ogromnim iščekivanjem u Brazilu. Svi su se nadali čuti jedno ime, a nakon što je prozvan Matheus Cunha iz Manchester Uniteda, uslijedila je umjerena reakcija. A onda je nastao trenutak tišine. Izbornik je zastao, a cijela dvorana kao da je zadržala dah. Kada je izgovorio "Neymar Jr., Santos", dvorana je eksplodirala. Stotine telefona podignuto je u zrak, čuli su se gromoglasni povici i pljesak, a kamera se tresla od siline emocija.

Autor viralne snimke, koji se našao usred te ludnice, savršeno je sažeo doživljaj u opisu: "Snimio sam trenutak kada je Ancelotti objavio Neymarovo ime za prvenstvo. Nikad nisam doživio ovoliki pokret oko pozivanja jednog igrača. Kakva nadrealna energija," napisao je. Objava snimke je u kratkom roku prikupila više od 320 tisuća pregleda, 15 tisuća lajkova i preko tisuću dijeljenja.

Neymar je jedan od najboljih igrača u povijesti brazilske reprezentacije, za koju je odigrao 128 utakmica uz 79 golova. Posljednju utakmicu u dresu reprezentacije odigrao je 18. listopada 2023. godine, kada je zadobio tešku ozljedu koljena protiv Urugvaja.

Foto: Jean Carniel/REUTERS

Velikih je emocija bilo i u domovima igrača koji su snimali reakcije ukućana. Pogledajte kako je to izgledalo.