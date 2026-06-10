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LUKSUZ BRAZILSKE ZVIJEZDE

Neymar spreman za SP: Na ruci nosi milijune eura u satovima, a kod kuće drži još više luksuza

Piše Bruno Lukas,
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Neymar spreman za SP: Na ruci nosi milijune eura u satovima, a kod kuće drži još više luksuza
Foto: Caean Couto/REUTERS

Neymar je potvrdio nastup na Svjetskom prvenstvu unatoč ozljedama koje su ga mučile, a uoči turnira bloger Chris Guedes posjetio ga je u domu u Santosu i otkrio nevjerojatnu kolekciju satova

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Izbornik Carlo Ancelotti dugo je čekao Neymarovu potvrdu zdravstvenog stanja, no 34-godišnjak je napokon u putovnici za Ameriku. Uoči polaska bloger Chris Guedes posjetio ga je u Santosu i prikazao kako brazilska zvijezda živi.

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Neymar je u videu pokazao devet ručnih satova koje nosi sa sobom na SP. Kolekciju dominiraju satovi marke 'Rolex', a tu su i dva 'Patek Phillipea'. Ukupna vrijednost iznosi gotovo tri i pol milijuna eura što ne čudi od igrača koji drži rekord najvećeg transfera u povijesti nogometa, 222 milijuna eura iz Barcelone u PSG. 

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Foto: Booking.com

Neymar trenutačno igra za Santos, klub iz djetinjstva u koji se vratio iz saudijskog Al Hilala. No, ova sezona nije bila sjajna, svega 15 nastupa i šest golova. U Arabiji ga je stalno pratila ozljeda, a za Al Hilal je u godinu i pol odigrao tek sedam utakmica.

Prije toga briljirao je u Barceloni, s kojom je 2015. osvojio Ligu prvaka i dva naslova prvaka Španjolske, te u PSG-u gdje je pet puta bio prvak Francuske i jednom stigao do finala Lige prvaka.

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Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Za Brazil Neymar ima 129 nastupa i 79 golova te sudjeluje na četvrtom Svjetskom prvenstvu. Najbliže naslovu bio je 2014. kada je Brazil kao domaćin stigao do polufinala, no uslijedio je povijesni poraz od Njemačke 7-1. Hrvatska ga je zaustavila u četvrtfinalu 2022. u Kataru, nakon penala.

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