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SOMALIJSKI SUDAC

Odbijen na granici SAD-a, kod kuće ga čekale stotine navijača

Piše Bruno Lukas,
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Odbijen na granici SAD-a, kod kuće ga čekale stotine navijača
Foto: SAID YUSUF WARSAME/EPA

Omar Artan, sudac kojemu su SAD odbile ulazak na Svjetsko prvenstvo, vratio se u Mogadishu gdje ga je dočekala gomila navijača i dužnosnika

Admiral

Omar Artan (34) trebao je postati prvi sudac iz Somalije koji sudi na Svjetskom prvenstvu, a 2025. proglašen je najboljim muškim sucem Afrike. No, u subotu ga je američka granična služba zaustavila na međunarodnoj zračnoj luci Miami nakon dolaska iz Istanbula i proglasila ga neprihvatljivim.

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Dužnosnici su utvrdili da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti zbog navodnih veza s osumnjičenim članovima terorističkih organizacija, unatoč tome što mu je viza izdana tjedan ranije.

FIFA referee Artan returns to Mogadishu after World Cup entry denial
Foto: SAID YUSUF WARSAME/EPA

Po povratku u Mogadishu Artan je pred stotinama navijača koji su mahali somalijskim zastavama rekao da je ono što mu se dogodilo 'nesretno', zahvalio FIFA-i na podršci te pozvao somalijsku mladež da ne gubi nadu.

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FIFA referee Artan returns to Mogadishu after World Cup entry denial
Foto: SAID YUSUF WARSAME/EPA

- Somalija je naša, bilo da je dobro ili loše. Obećavam vam, ako Bog da, da ću prisustvovati sljedećem Svjetskom prvenstvu - poručio je.

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Somalijska vlada pokušala je bezuspješno pregovarati i sa SAD-om i s FIFA-om, a Trumpova administracija prošle je godine uvela zabranu putovanja građanima 12 zemalja, uključujući Somaliju.

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