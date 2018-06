Neymar u centrifugi: Još koji okret i završio bi na parkingu

Neymar je na utakmici protiv Srbije imao nekoliko lijepih poteza. Brazilac je, bez ikakve sumnje, jedan od najbolji driblera svijeta. Često ga fauliraju, ali osim vrhunske tehnike, Neymar ima još nešto. Nitko ne naglašava faulove kao on.

Kad ga netko sruši, imate dojam da mu je polomio obje noge.

No Neymar se vrlo brzo ustane i nastavi kao da ništa nije bilo. Imao je jednu od takvih 'specijalki' Neymar i protiv Srbije.

Projurio je u prvom dijelu po lijevoj strani, stigao ga je Ljajić i 'pokosio'. Neymar se vrtio, vrtio, vrtio... Nekih šest, sedam puta izvrtio se Brazilac.

Da je nastavio, tko zna, možda bi završio van stadiona.

Brazil je pobijedio Srbiju 2-0 golovima Paulinha i Thiaga Silve. Švicarska je u drugoj utakmici skupine F odigrala 2-2 protiv Kostarike. Brazil u osminu finala ide kao prvoplasirani, Švicarci kao drugi, a Srbija i Kostarika idu kući.

