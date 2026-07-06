Neymar više neće igrati u dresu Brazila: 'Pokušao sam, gotovo'

Neymar (34), jedan od najtalentiranijih nogometaša svoje generacije, objavio je kraj reprezentativne karijere. Nakon šokantnog ispadanja Brazila sa Svjetskog prvenstva u osmini finala protiv Norveške 1-2, on je potvrdio da je utakmica u New Jerseyju bila njegova posljednja u žutom dresu. Simbolično, karijeru je završio na stadionu MetLife, istom mjestu gdje je 2010. godine i debitirao za "seleção".

Bajka se pretvorila u noćnu moru

Brazil je u New Jersey stigao kao favorit, no Norveška predvođena Erlingom Haalandom priredila je senzaciju. S dva gola, norveški stroj za golove bacio je Brazilce na koljena. U sudačkoj nadoknadi, Neymar je dobio priliku smanjiti zaostatak iz penala. Hladnokrvno ga je realizirao, zabivši svoj 80. gol za reprezentaciju.

Uslijedio je trenutak koji sažima njegovu karijeru: prkosan osmijeh prema norveškom golmanu Ørjanu Nylandu, a samo nekoliko sekundi kasnije, nakon posljednjeg zvižduka, suze i slom na travnjaku. Slomljenim glasom, nakon utakmice je poručio novinarima što mu je na duši.

​- Pokušao sam. Stvarno sam pokušao. Počelo je ovdje na stadionu MetLife i ovdje je završilo. Gotovo je - rekao je.

Foto: CAEAN COUTO

Foto: Mike Segar

Šesnaest godina u dresu Brazila bilo je turbulentno putovanje. Debitirao je kao 18-godišnjak i odmah zabio, najavivši dolazak nove zvijezde. Postao je predvodnik generacije od koje se očekivalo da Brazilu vrati svjetski naslov. Najsvjetliji trenuci dogodili su se na domaćem tlu: osvajanje Kupa konfederacija 2013. i, iznad svega, zlatna olimpijska medalja u Riju 2016., kada je zabio odlučujući penal u finalu protiv moćne Njemačke i donio im jedini trofej koji je Brazilu nedostajao.

No, Svjetska prvenstva ostala su njegova bolna točka. Godine 2014., također u Brazilu, teška ozljeda leđa u četvrtfinalu protiv Kolumbije spriječila ga je da pomogne momčadi u katastrofalnom porazu od Njemačke 1-7. Turniri u Rusiji 2018. i Katru 2022. završili su razočaranjima u četvrtfinalima. Ipak, odlazi kao najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije, ispred legendarnog Peléa.

Foto: Mike Segar

Neymarova ostavština ostat će predmetom vječne debate. Za jedne, on je bio mađioničar s loptom, umjetnik čiji su potezi oduzimali dah. Za druge, bio je igrač čiji je talent ostao u sjeni simuliranja i osjećaja da nikada nije do kraja ispunio ogroman potencijal. Nije osvojio Svjetsko prvenstvo, trofej koji u Brazilu definira besmrtnost.

Foto: JAMES LANG