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'ŽUTA MINUTA' LEGENDE

VIDEO Neymarov cirkus na SP-u: Progledali mu kroz prste, zabio utješni gol pa se unio protivniku

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Neymarov cirkus na SP-u: Progledali mu kroz prste, zabio utješni gol pa se unio protivniku
Foto: reuters/hrt/screenshot
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BRAZIL - NORVEŠKA 0-2: Drama za Neymara: Brazil ispao od Norveške, a zvijezda ušla s klupe, skrivila prekršaj i u nadoknadi zabila utješni penal za svoj 80. gol

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Život piše mnoge bajke, a za Neymara (34) možda je dovoljno to što se uopće našao na popisu 26 putnika za Svjetsko prvenstvo, koje je za Brazil opet završilo u suzama. Norveška je izbacila "selecao" pobjedom od 2-1 u osmini finala, a junak Brazilaca zabio je utješni gol s bijele točke duboko u sudačkoj nadoknadi nakon što je Erling Haaland dvaput zatresao mrežu.

Neymar je ušao u igru u 67. minuti umjesto Gabriela Martinellija, iako je Carlo Ancelotti uoči utakmice isticao da je spreman za 90 minuta. Američki sudac Ismael Elfath produžio je utakmicu za sedam minuta, a Neymar je u 95. minuti napravio prekršaj u stilu nekih koji su na ovom turniru najstrože kažnjeni.

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S leđa je, u stilu sunarodnjaka i MMA borca Alexa Pereire, udario norveškog veznjaka Martina Odegaarda u nogu. Bio je to očiti prekršaj iz frustracije, ali izbjegao je najstrožu kaznu. Prekršaj pogledajte OVDJE.

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Foto: IMAGO/Marco Bader/IMAGOSPORT

Igrom slučaja, Brazil je nekoliko minuti kasnije dobio drugu priliku s bijele točke nakon što je Bruno Guimaraes promašio penal u prvom poluvremenu. Neymar je ovaj put bio sigurni izvođač i time zabio svoj 80. gol u 130 nastupa za Brazil, čime je dodatno učvrstio svoj status najboljeg strijelca u povijesti reprezentacije.

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Iako je njegov gol utješio malo koga u Brazilu, Neymar je iskoristio priliku i unio se norveškom golmanu Nylandu u lice nakon udarca. Njih su se dvojica "porječkala" prije penala, ali golman Norveške bio je taj koji se smijao nakon posljednjeg sudačkog zvižduka. Klikom OVDJE pogledajte Neymarov gol.

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