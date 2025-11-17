Obavijesti

TRAŽEN JE NA OTOKU

Neymaru ističe ugovor na zimu, a pet premierligaša stoji u redu i želi ga vratiti u Europu...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: JORGE SILVA/REUTERS

Neymar želi pomoći Santosu u borbi za ostanak, ali od siječnja bi mogao biti slobodan. Nije u najboljoj fizičkoj formi, ali trenutačno je spreman i radi na tome da dosegne svoju najbolju razinu, tvrdi Fabrizio Romano

Neymar (33) bi početkom siječnja mogao napustiti Santos kao slobodan igrač, a europski klubovi već pomno prate situaciju oko povratka brazilskog majstora. Kako prenosi Fabrizio Romano, nekoliko zainteresiranih klubova javilo se njegovim predstavnicima kako bi ispitali uvjete mogućeg transfera.

Neymar se ove godine vratio u Santos, klub u kojem je započeo karijeru, ali nije uspio izbjeći probleme s formom i ozljedama koje ga već dugo sputavaju. Santos se trenutačno bori za ostanak u brazilskom prvenstvu i nalazi se tik iznad zone ispadanja, nakon važne pobjede 1-0 protiv Palmeirasa kojom je prekinuo niz od pet utakmica bez tri boda. Neymar je odigrao svih 90 minuta, ali ugovor mu istječe 31. prosinca, što otvara mogućnost novog odlaska.

Brasileiro Championship - Flamengo v Santos
Foto: JORGE SILVA/REUTERS

Romano tvrdi da Neymar trenutačno ne vodi konkretne pregovore, ali pojedini klubovi već skupljaju informacije.

"Neymar želi pomoći Santosu u borbi za ostanak, ali od siječnja bi mogao biti slobodan. Nije u najboljoj fizičkoj formi nakon niza ozljeda, ali trenutačno je spreman i radi na tome da dosegne svoju najbolju razinu", navodi najpoznatiji nogometni insajder.

U redu za brazilskog majstora stoji nekoliko klubova, a posebno se ističe pet premijerligaša: Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool i Newcastle.

Chelsea već godinama koketira s idejom da dovede Neymara. Londonski klub ozbiljno je razmatrao njegov dolazak još 2010., prije nego što je Barcelona dovela tada najveći južnoamerički talent. I tijekom ljeta 2022. njegovo se ime ponovno povezivalo sa Stamford Bridgeom. Iako se Chelsea posljednjih sezona okreće mladim igračima, klub i dalje poseže za velikim zvijezdama. Uz probleme s ozljedama Colea Palmera i rastuću "brazilsku koloniju" u kadru, londonski klub i dalje ostaje jedna od mogućih postaja.

International Friendly - Brazil v Senegal
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

United ima snažnu brazilsku jezgru i povijest dovođenja spektakularnih imena, poput povratka Cristiana Ronalda 2021. Uprava Ineos i Sir Jim Ratcliffe traže veliku zvijezdu kao simbol novog početka.  Neymar je u Barceloni briljirao odmah nakon Guardioline ere, ali ostaje pitanje bi li današnji premierligaški ritam odgovarao njegovu stilu. Pep Guardiola zna izvući maksimum iz tehnički superiornih igrača, a City je u prošlosti donosio i neobične transfere. 

U Liverpoolu bi Neymar imao društvo sunarodnjaka. Novi trener Arne Slot još traži idealnu formulu u napadu, a Neymar bi mogao postati kratkoročni pokretaš promjena koje su nužne u klubu koji se ove sezone muči s formom. Liverpool se rijetko odlučuje na skupe veterane, ali nakon ljetnog troška većeg od 245 milijuna funti na Isaka i Wirtza, ništa više ne možemo isključiti.

Newcastle ima financijsku moć i ambiciju, čak i ako mu pravila financijskog fair-playa otežavaju manevar. Uz Brunu Guimaraesa i Joelintona, Neymar bi imao poznata lica u svlačionici, a klub još uvijek traži ime koje će ga globalno pogurati.

