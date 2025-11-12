Obavijesti

UPOZORIO FIFU

Zvijezda Chelsea o problemima u Americi: 'Bit će jako vruće na SP-u, a i travnjaci nisu najbolji'

Piše Jakov Drobnjak,
Zvijezda Chelsea o problemima u Americi: 'Bit će jako vruće na SP-u, a i travnjaci nisu najbolji'
Kasniji početak utakmica, kad nije toliko vruće i vlažno, definitivno bi pomogao. To bi sigurno pomoglo, rekao je engleski reprezentativac Reece James, a kritizirao je i travnjake

Engleski reprezentativac i kapetan Chelseaja, Reece James, poslao je snažnu poruku organizatorima Svjetskog prvenstva 2026. godine, pozivajući na hitne promjene kako bi se zaštitili igrači i očuvala kvaliteta nogometa. Nakon što je na vlastitoj koži iskusio teške ljetne uvjete u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom Svjetskog klupskog prvenstva, James je identificirao dva ključna problema koja prijete nadolazećem Mundijalu, a to su nesnosne vrućine i loša kvaliteta terena.

UEFA Champions League - Qarabag v Chelsea
James je bez zadrške opisao uvjete s kojima se njegova momčad suočila kao "super teške". Temperature koje su dosezale 40 Celzijevih stupnjeva, u kombinaciji s visokom vlagom, stvarale su okruženje opasno za profesionalne sportaše. "Vrućinu osjetite čim izađete iz hotela", izjavio je James, naglašavajući kako igrači iz Engleske nisu navikli na takve ekstreme.

Njegove riječi potkrepljuje i znanstvena studija Sveučilišta Queen's u Belfastu, koja je utvrdila da bi na čak 14 od 16 stadiona domaćina Svjetskog prvenstva temperature mogle dosegnuti ili premašiti razine koje se smatraju nesigurnima za dugotrajnu fizičku aktivnost.

Koliko je situacija ozbiljna, najbolje svjedoči incident s Jamesovim suigračem, Enzom Fernandezom. Argentinski veznjak gotovo se srušio tijekom utakmice protiv Fluminensea.

- Osjetio sam vrtoglavicu i morao sam leći na tlo. Igrati na ovakvoj temperaturi je vrlo opasno - priznao je Fernandez, dodajući kako takvi uvjeti uništavaju i spektakl za navijače jer se tempo igre drastično usporava.

FILE PHOTO: FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain
Suočen s ovim problemom, James nudi logično i jednostavno rješenje – pomicanje termina utakmica na kasnije večernje sate.

- Kasniji početak utakmica, kad nije toliko vruće i vlažno, definitivno bi pomogao. To bi sigurno pomoglo - ponovio je engleski branič, ističući da bi se time ublažio najveći udar vrućine.

S njim se slaže i engleski izbornik Thomas Tuchel, koji je također izrazio zabrinutost. Čini se da je poruka stigla i do krovne nogometne organizacije. Prema izvještajima BBC-ja, FIFA razmatra mogućnost kasnovečernjih termina, pa čak i onih u sitnim noćnim satima po europskom vremenu (npr. 23:00 ili 02:00 po britanskom vremenu), kako bi se izbjegle najgore dnevne vrućine, a istovremeno zadovoljili globalni televizijski prijenosi.

ČEKA TRANSFER Igrao je finale Mundijala prije 3 godine, a sada ponižen i izbačen kao kapetan vodi U21 momčad
Igrao je finale Mundijala prije 3 godine, a sada ponižen i izbačen kao kapetan vodi U21 momčad
PREKIDA KARIJERU? Nekadašnja zvijezda Chelseaja doživjela šok. Srušio se na tlo, hitno je prebačen u bolnicu...
Nekadašnja zvijezda Chelseaja doživjela šok. Srušio se na tlo, hitno je prebačen u bolnicu...

Osim vrućine, James je upozorio i na drugi značajan nedostatak – loše stanje travnjaka. "Tereni na kojima smo igrali nisu bili najbolji, što je dodatno otežavalo situaciju", rekao je, izražavajući nadu da će se do početka Svjetskog prvenstva kvaliteta podloge poboljšati. Loši tereni ne samo da otežavaju igru i utječu na kvalitetu nogometa, već i povećavaju rizik od ozljeda zglobova i mišića, što je još jedan aspekt brige za dobrobit igrača.

Zanimljivo je da, unatoč tome što je kao kapetan pobjedničke momčadi iskusio sve izazove iz prve ruke, James tvrdi da ga nitko iz FIFA-e nije kontaktirao za povratne informacije.

- Ne, nitko me nije pitao za mišljenje o terminima utakmica. Siguran sam da su nekoga pitali, možda menadžere ili ljude u klubovima - izjavio je, čime je suptilno ukazao na problem ignoriranja glasova samih aktera na terenu.

