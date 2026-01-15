Obavijesti

NISU IMPRESIONIRANI

Nezadovoljni navijači o novom pojačanju Dinama: Kaj je ovo frende? Bio je rezerva Vukovara

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na službenom Instagram profilu kluba objavljena je fotografija nasmijanog Tabinasa kako potpisuje ugovor u klupskim prostorijama, okružen trofejima

Admiral

Dinamo je danas i službeno potvrdio transfer Paula Bismarcka Tabinasa (23), koji na Maksimir stiže iz Vukovara. Filipinac je tri godine proveo u Vukovaru, a ovu je sezonu započeo dobro, no kako je sezona odmicala, iz početne postave istisnuo ga je Mario Tičinović. Osim u Vukovaru, u karijeri je još igrao za japanske klubove Iwate Grulla i Aomori Yamada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Ispod objave u kojoj je Dinamo predstavio Tabinasa javili su se i navijači, a malo je onih koji su zadovoljni njegovim dolaskom.

"A Mikić na tribine? Je li pojačanje ili prinova? Dovedite igrača samo ako je barem dvostruko bolji od nekog našeg dečka iz Dinamove nogometne škole, jer ako je podjednak ili lošiji, nema smisla to što radite."

"Ovaj nije za županijsku ligu, takvih ima bezbroj od IV. do I. ranga natjecanja, katastrofa od pojačanja."

PROMETNO NA MAKSIMIRU Dinamo otkrio novo pojačanje! Stigao je Filipinac iz Vukovara
Dinamo otkrio novo pojačanje! Stigao je Filipinac iz Vukovara

"Dečku svaka čast, ali sada ste prevršili svaku granicu dobrog, odnosno lošeg ukusa."

"Noa, oprosti im, ne znaju što čine!"

"Samo da nije MMeeeee 2.0."

"Ajme, sve gore od goreg."

"Mali Jakirović nema mjesta, a vi dovodite rezervne igrače Vukovara."

"Još jedan promašaj uprave."

"Kaj je ovo, frendeee, za Boga miloga…"

OSTALO

