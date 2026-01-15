Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROMETNO NA MAKSIMIRU

Dinamo otkrio novo pojačanje! Stigao je Filipinac iz Vukovara

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo otkrio novo pojačanje! Stigao je Filipinac iz Vukovara
Foto: Instagram

Ovo je za mene veliki dan, jako sam sretan. U Hrvatskoj sam gotovo tri godine i posebno mi je zadovoljstvo što ću igrati za najbolji hrvatski klub, rekao je filipinski reprezentativac

Admiral

Zagrebački Dinamo je putem svojih društvenih mreža i službeno potvrdio dolazak drugog pojačanja u zimskom prijelaznom roku. Nakon što su glasine o njegovom transferu kružile posljednjih dana, klub je u četvrtak potvrdio da je novi član "modre" svlačionice postao obrambeni igrač Paul Bismarck Tabinas (23), koji na Maksimir stiže iz Vukovara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Na službenom Instagram profilu kluba objavljena je fotografija nasmijanog Tabinasa kako potpisuje ugovor u klupskim prostorijama, okružen trofejima koji svjedoče o bogatoj povijesti Dinama. 

JELA STRIJELA Ovako je Jeličić nedavno pričao o pojačanju Dinama: On ne bi mogao čuvati ni gumenu patku
Ovako je Jeličić nedavno pričao o pojačanju Dinama: On ne bi mogao čuvati ni gumenu patku

​- Ovo je za mene veliki dan, jako sam sretan. U Hrvatskoj sam gotovo tri godine i posebno mi je zadovoljstvo što ću igrati za najbolji hrvatski klub. Dat ću sve od sebe da pomognem momčadi, da osvajamo bodove i da imamo što bolje rezultate - poručio je Tabinas.

Foto: Instagram

Novi dinamovac posebno je istaknuo svoj mentalitet, koji bi trebao biti njegov glavni adut u borbi za mjesto u momčadi.

​- Rođen sam i odrastao u Japanu, mislim da imam japanski mentalitet što znači da ću iznimno naporno raditi. Znam da će biti izazovno, ali borit ću se za svoje mjesto i za uspjeh cijele momčadi. Moje odlike? Disciplina, naporan rad, brzina, skok... Obrambeni sam igrač, ali volim se uključivati i prema naprijed, sudjelovati u napadu, mislim da se i tu dobro snalazim - zaključio je.

Aktivna zima u Maksimirskoj ulici

Dolazak Tabinasa potvrđuje kako uprava kluba aktivno radi na jačanju momčadi za drugi dio sezone, u kojem "modre" očekuju izazovi na tri fronta. On je drugo pojačanje ove zime, nakon što je samo dan ranije ugovor potpisao i osamnaestogodišnji napadač Roko Ban, koji stiže iz Šibenika. 

BRANIČ NA ODLASKU Leon Jakirović blizu prelaska u redove talijanskog giganta?!
Leon Jakirović blizu prelaska u redove talijanskog giganta?!

Pojačanja su neophodna s obzirom na gust raspored koji slijedi. Dinamo je prvi dio sezone završio na vrhu prvenstvene ljestvice, a u veljači ga očekuje nastavak natjecanja u Uefinoj Europskoj ligi. Već idućeg tjedna igraju važne utakmice protiv FCSB-a kod kuće te protiv Midtjyllanda u gostima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića, ipak ide u Bundesligu? Inter iz Milana želi Jakirovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića, ipak ide u Bundesligu? Inter iz Milana želi Jakirovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Viniciusova djevojka: On nije intenzivan. Brak? Ne, hvala
OTKRILA PIKANTERIJE

FOTO Viniciusova djevojka: On nije intenzivan. Brak? Ne, hvala

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026