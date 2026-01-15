Dinamo otkrio novo pojačanje! Stigao je Filipinac iz Vukovara

Zagrebački Dinamo je putem svojih društvenih mreža i službeno potvrdio dolazak drugog pojačanja u zimskom prijelaznom roku. Nakon što su glasine o njegovom transferu kružile posljednjih dana, klub je u četvrtak potvrdio da je novi član "modre" svlačionice postao obrambeni igrač Paul Bismarck Tabinas (23), koji na Maksimir stiže iz Vukovara.

Na službenom Instagram profilu kluba objavljena je fotografija nasmijanog Tabinasa kako potpisuje ugovor u klupskim prostorijama, okružen trofejima koji svjedoče o bogatoj povijesti Dinama.

​- Ovo je za mene veliki dan, jako sam sretan. U Hrvatskoj sam gotovo tri godine i posebno mi je zadovoljstvo što ću igrati za najbolji hrvatski klub. Dat ću sve od sebe da pomognem momčadi, da osvajamo bodove i da imamo što bolje rezultate - poručio je Tabinas.

Novi dinamovac posebno je istaknuo svoj mentalitet, koji bi trebao biti njegov glavni adut u borbi za mjesto u momčadi.

​- Rođen sam i odrastao u Japanu, mislim da imam japanski mentalitet što znači da ću iznimno naporno raditi. Znam da će biti izazovno, ali borit ću se za svoje mjesto i za uspjeh cijele momčadi. Moje odlike? Disciplina, naporan rad, brzina, skok... Obrambeni sam igrač, ali volim se uključivati i prema naprijed, sudjelovati u napadu, mislim da se i tu dobro snalazim - zaključio je.

Aktivna zima u Maksimirskoj ulici

Dolazak Tabinasa potvrđuje kako uprava kluba aktivno radi na jačanju momčadi za drugi dio sezone, u kojem "modre" očekuju izazovi na tri fronta. On je drugo pojačanje ove zime, nakon što je samo dan ranije ugovor potpisao i osamnaestogodišnji napadač Roko Ban, koji stiže iz Šibenika.

Pojačanja su neophodna s obzirom na gust raspored koji slijedi. Dinamo je prvi dio sezone završio na vrhu prvenstvene ljestvice, a u veljači ga očekuje nastavak natjecanja u Uefinoj Europskoj ligi. Već idućeg tjedna igraju važne utakmice protiv FCSB-a kod kuće te protiv Midtjyllanda u gostima.