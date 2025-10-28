Nezapamćeni sudački skandal trese Tursku: Ogroman postotak sudaca ima račun na kladionici!

Turski nogomet potresa skandal bez presedana koji prijeti urušavanjem samih temelja sporta. Predsjednik Turskog nogometnog saveza (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu, na izvanrednoj konferenciji za medije u Istanbulu objavio je šokantne rezultate petogodišnje istrage.

Od 571 aktivnog profesionalnog suca u zemlji, čak 371, ili nevjerojatnih 65 posto, posjeduje kladioničarske račune, što je strogo zabranjeno. Od tog broja, 152 suca aktivno su se kladila na nogometne utakmice, bacivši tamnu sjenu na integritet cjelokupnog natjecanja.

Razmjeri afere koji lede krv u žilama

Podaci koje je iznio Hacıosmanoğlu otkrivaju sustavnu prirodu problema. Među onima koji su aktivno sudjelovali u klađenju nalazi se sedam elitnih sudaca iz najvišeg ranga, turske Süper Lige, te 15 njihovih pomoćnika. Popis se nastavlja s 36 sudaca i 94 pomoćnika iz nižih profesionalnih liga.

Razmjeri klađenja su zapanjujući. Dok su se neki suci kladili samo jednom, istraga je otkrila i ekstremne slučajeve. Čak 42 suca uplatila su oklade na više od 1.000 nogometnih utakmica, a jedan je neimenovani djelitelj pravde postavio nevjerojatnih 18.227 oklada. Prema pravilima Fife i Uefe, kao i disciplinskim propisima samog TFF-a, sucima, igračima i trenerima strogo je zabranjeno bilo kakvo sudjelovanje u kladioničarskim aktivnostima, uključujući i samo posjedovanje registriranog računa.

Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

- Ako želimo dovesti turski nogomet na mjesto koje zaslužuje, moramo očistiti svu prljavštinu koja postoji. Svi odgovorni bit će proslijeđeni našem disciplinskom odboru i suočit će se s nužnim kaznama - izjavio je Hacıosmanoğlu, najavljujući beskompromisnu borbu.

Prema pravilima TFF-a, sucima prijeti suspenzija do godinu dana. Međutim, s obzirom na razmjere skandala, očekuje se i reakcija krovnih nogometnih organizacija. Članak 27. Fifinog Etičkog kodeksa za ovakve prijestupe predviđa novčanu kaznu do 100.000 švicarskih franaka (gotovo 104.000 eura) i zabranu obavljanja svih nogometnih aktivnosti u trajanju do tri godine.

Klubovi traže pravdu, tužiteljstvo produbljuje istragu

Otkrića su izazvala burne reakcije vodećih turskih klubova, od kojih su mnogi godinama izražavali sumnju u poštenje suđenja. Beşiktaş je pozdravio istragu kao "novi početak za čisti nogomet", dok je Trabzonspor ovo nazvao "povijesnom prilikom za obnovu pravde".

Predsjednik Fenerbahçea, Sadettin Saran, čiji je klub u prošlosti bio žrtva skandala s namještanjem, izjavio je...

- Ovo je šokantno i duboko tužno, ali činjenica da izlazi na vidjelo daje nadu.

Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Svi veliki klubovi, uključujući i Galatasaray, jednoglasno su zatražili od Saveza da transparentno objavi imena svih upletenih sudaca i popis utakmica koje su sudili.

Situacija je dobila i pravosudni epilog. Glavno javno tužiteljstvo u Istanbulu potvrdilo je da će izjavu predsjednika TFF-a tretirati kao službenu prijavu te proširiti istragu koja je, kako se doznaje, pokrenuta još u travnju ove godine. "S identifikacijom ovih sudaca, trenutna istraga bit će dodatno produbljena", stoji u priopćenju tužiteljstva.

Ovaj skandal vraća sjećanja na zloglasnu aferu s namještanjem utakmica iz 2011. godine, koja je rezultirala zatvorskim kaznama za brojne dužnosnike i izbacivanjem klubova iz europskih natjecanja.