Turski komentator: Petković? Poderat ću si Uefinu diplomu

Bruno Petković je Dinamo zamijenio turskim Kocaelisporom te je u osam utakmica za kub zabio četiri gola. Iako igra za klub iz donjeg doma turskog prvenstva, pokazuje da i dalje može biti vođa momčadi, ali mu nedostaje podrške. Petković je vrlo brzo nakon početnih kritika postao zvijezda Kocaelispora, a poznati turski komentator vjeruje kako će bivši napadač "modrih" imati dobru sezonu u Turskoj.

- Po mom mišljenju, postoje igrači produktivniji od Abrahama, Durana ili En-Nesyrija. Možda neće biti na razini Osimhena ili Icardija, ali mogu svojim klubovima značajno pomoći. Ne treba ni spominjati Onuachua, on sam drži momčad Trabzona - rekao je Burak Kural pa naglasio:

- Također mogu istaknuti Brunu Petkovića. On je napadač koji je ranije bio na radaru Trabzonspora, a sad igra za Kocaelispor. Iskreno, ako Petković ne bude barem tri puta učinkovitiji od En-Nesyrija u Fenerbahčeu, ja ću poderati svoju Uefa B diplomu.

Ovakva iznenadna izjava podigla je prašinu na društvenim mrežama u Turskoj te će sada više ljudi pratiti što radi Petković u klubu koji bi se mogao boriti za opstanak. Zna Petković kako je to igrati pod pritiskom javnosti, koji će sada postati zasigurno veći te ostaje za vidjeti hoće li hrvatski napadač biti bolji od udarne igle Fenerbahčea te ostalih napadačkih zvijezda u turskom prvenstvu.