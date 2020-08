Podsjetimo, Stipe Mio\u010di\u0107 i Francis Ngannou borili su se na UFC 220. Mio\u010di\u0107 je Kameruncu tada pokazao malu \u0161kolu hrvanja i slavio nakon pet rundi te ostvario povijesnu tre\u0107u obranu naslova u nizu. Bio je to onaj trenutak kada je odbio Danu Whitea i pojas mu je oko struka stavio trener Marcus Marinelli za kojeg uvijek govori da mu je drugi otac.

Stvari su kasnije pokazale da je Ngannou ustvari skroz OK i normalan momak te da je cijeli hype napuhao UFC. Dvojac \u0107e sigurno biti pun po\u0161tovanja jedan prema drugome u revan\u0161u.

Ngannou: Stipe, vidimo se brzo

Francis Ngannou javio se odmah po završetku borbe. Čestitao je obojici na sjajnoj izvedbi pa poručio Stipi Miočiću: 'Vidimo se brzo!' Bit će to sjajan revanš nakon što je Stipe slavio u prvom dvoboju

<p><strong>Stipe Miočić</strong> maestralno je pobijedio <strong>Daniela Cormiera </strong>na <strong>UFC 252</strong> i jednoglasnom odlukom sudaca potvrdio činjenicu - on je najopakiji čovjek svijeta!</p><p>U završetku mitske trilogije s najvećim rivalom pošteno je isprebijao Cormiera nakon čega je uslijedilo pitanje koje zanima sve: što će biti s Ngannouom?</p><p>- Sljedeća borba i <strong>Francis Ngannou</strong>? Ma ljudi, umoran sam. Ja samo hoću doma! - rekao je Stipe nakon borbe.</p><p>No, idući okršaj za teškaški naslov komentirati nije propustio drugi akter. Po mnogima je upravo <strong>Francis Ngannou</strong> najopakiji čovjek svijeta nevezano za činjenicu da ga je Stipe odškolovao i spustio na zemlju. Doslovno.</p><p>- Odlična izvedba obojice. Čestitam Stipi na pobjedi. Vidimo se uskoro - napisao je Ngannou na Twitteru.</p><p>Podsjetimo, <strong>Stipe Miočić</strong> i <strong>Francis Ngannou</strong> borili su se na UFC 220. Miočić je Kameruncu tada pokazao malu školu hrvanja i slavio nakon pet rundi te ostvario povijesnu treću obranu naslova u nizu. Bio je to onaj trenutak kada je odbio <strong>Danu Whitea </strong>i pojas mu je oko struka stavio trener <strong>Marcus Marinelli </strong>za kojeg uvijek govori da mu je drugi otac.</p><p>Stvari su kasnije pokazale da je Ngannou ustvari skroz OK i normalan momak te da je cijeli hype napuhao UFC. Dvojac će sigurno biti pun poštovanja jedan prema drugome u revanšu.</p>