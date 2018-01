Ngannou: Miočića mogu dobiti kad poželim, stiže pravi prvak

Postavit ću mu zamke, uhvatit će se u jednu. Parter ili stand-up, svejedno mi je. Stipe je dobar hrvač, ali uz malo moje tehnike plus snaga... Ne želim ga samo pobijediti, želim učiniti nešto posebno, rekao je Francis Ngannou za MMA Junkie.

Malo je reći da je Francuz kamerunskog podrijetla siguran u sebe uoči napada na UFC teškaški pojas 20. siječnja u Bostonu.

Kao da se bori s nekakvim amaterom, a ne sa Stipom, koji treći put brani naslov i ako ga obrani, ući će u povijest kao jedini u teškaškoj kategoriji kojem je to uspjelo, nakon što je obranio pojas protiv Overeema i Dos Santosa.

- Stipe je prvak s razlogom? Istina, a razlog je taj što pravi prvak nije bio tu. Sad kad je došao, Miočić više neće biti prvak. Mogu završiti taj meč kad god poželim i gdje poželim. No ovo je samo korak prema onom što ću napraviti u ovom sportu. I prije debija za UFC vjerovao sam da ću napraviti nešto posebno - dodao je Ngannou.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Stipe Miočić u meč ulazi s pet pobjeda zaredom, rušio je Hunta i Arlovskog, Werdumu je uzeo pojas usred Brazila, a potom je dvaput obranio naslov, protiv Overeema i Dos Santosa.

Francis Ngannou imao je slabije protivnike, ali ima impresivnih 10 pobjeda zaredom. zadnje tri borbe imao je protiv Anthonyja Hamiltona, Andreja Arlovskog i Alistaira Overeema. Hamiltona je sredio polugom, Arlovskog i Overeema je nokautirao.

- Stvorio se taj 'hype' oko njega jer udara strašno, meni je to jasno, shvatili smo njegovu snagu, ali već sam se borio protiv takvih. Ne vidim kako bi mu sav taj 'hype' dao prednost u borbi protiv mene. Uostalom, tipovi koje je on pobijedio da bi došao do šanse za naslov, ja sam ih pobijedio isto tako uvjerljivo i to prije dvije godine kad su bili bolji nego sada - rekao je Stipe Miočić.