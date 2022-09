'Ni mi ni Cibona nismo u formi, ali treba nam što više navijača'

Realno, ispred nas je izazovna sezona, pogotovo njen početak, još je i teži nego prošle sezone. Odmah nas čeka derbi, Cibona se dobro ekipirala s obzirom na sve što se pričalo uoči početka sezone o njima, ali pred domaćim navijačima mi idemo po pobjedu, najavili su trener KK Splita Srđan Subotić i novi kapetan Josip Jukić. Derbijem protiv Cibone sutra u 19.00 sati Split započinje sezonu HT Premijer košarkaške lige.

Kakav je kadar uoči ove sezone, što se promijenilo u momčadi?

- Dosta su velike izmjene u momčadi, neke smo igrači željeli zadržati ali nismo uspjeli, neki novi su došli. Volim zadržati gro momčadi, ali financije nam diktiraju slaganje rostera. Dobili smo u kvalitetu u Mavri, uspjeli smo zadržati Shortera, mislim da ćemo kroz sezonu doći na nivo na kojem želimo biti. Nedostajat će nam Žganec, kao i Vuko koji će biti silom prilika duže van terena. Tu moramo pronaći zamjenu.

Jako kasno ste posložili momčad?

- Klub je svjesno ušao u taj rizik, budžet je manji nego prošle godine, morali smo ući u rizik da sastavimo momčad koja će participirati u ABA ligi. Trebat će nam određeno vrijeme da se posložimo jer smo pripreme započeli prije tjedan dana, Nelson je tek jučer sletio u Split i ne znamo hoće li uopće igrati, ima li smisla koristiti ga protiv Cibone. Morat ćemo izgurati prvi dio sezone dok se ne posložimo i ne uigramo.

Koji su ciljevi sezone?

- Teško je reći nešto o cilju sezone, ali neke su momčadi u Hrvatskoj ispred nas i imaju veću kvalitetu. Mi smo se željeli još pojačati, ali ozljedom Vuke smo dodatno tanji ispod koša. Jasno je da s ovim rosterom ne možemo imati velike aspiracije u ABA ligi, ali ima tu igrača koji su pokazali da mogu igrati na gornjoj granici svojih mogućnosti i sigurno se nećemo predavati uoči početka utakmica.

Kako procjenjujete snagu četiri vodeće momčadi u Hrvatskoj?

- Sve su malo slabije, jedino je Cedevita junior bolja nego prošle godine. Zadar izgleda daleko najbolje jer su počeli pripreme u punom sastavu još 1. kolovoza. Cibona izgleda jako dobro, vjerujem da će se i oni dodatno stabilizirati kako stabiliziraju financije, a Cedevita je izuzetno iskusna, uz par mladih vlastitih igrača koji će im dati dodatnu energiju. Angažmanom Simona oni su postali prvi favorit prvenstva. Simon i dalje ima kvalitetu, može sam donositi prevagu na utakmicama, a neće igrati dvije utakmice tjedno. To je njihova prednost, ali sezona je duga, karte će se miješati tek u doigravanju, do tada se puno toga može promijeniti...

Kako gurati na dva fronta s tankim rosterom?

- Lani smo imali širinu pa smo imali dosta problema, sad će to biti dosta izazovnije, morat ćemo kalkulirati s minutažom, svi će morati dati svoj obol kad bude zgusnut raspored, paziti se ozljeda jer svaka može biti pogubna.

Dosta je mladih u sastavu?

- I oni će morati dati svoj obol, prije svega u energetskom dijelu. Morali bi kroz sezonu dobivati na samopouzdanju i pomagati sve više. Za sada nisu na tom nivou, ali vjerujem da će napredovati i da će dati doprinos momčadi i da će pomoći sebi samima. Gizdavčić i Šarić su se vratili s posudbe, oni će prvi dobiti priliku, a onda i ostali... U profesionalnom pogonu igra se za rezultat, i tko može dati doprinos taj će i igrati. Najlakše je staviti mladog igrača, svi će to pohvaliti, ali na kontu morate pobijediti utakmicu i ako rezultat pada a igrač to ne može pratiti, onda je odluka vrlo jednostavna.

Hoće li Mavra i Shorter biti glavne napadačke poluge?

- Financije diktiraju kako ćemo se ponašati, jasno je svima da dugi niz godina radimo s onim što imamo i ne izlazimo iz tih gabarita. Ne idemo osvojiti nešto iznad svojih mogućnosti, pa nakon toga potonuti u neizvjesnost. Znam da su očekivanja uglavnom nerealna ali mi u klubu moramo biti pametni. Kao što moramo biti pametni kako bi privukli što više navijača na tribine. Svaka je sezona novo dokazivanje, moramo nešto zaslužiti da pokušamo privući što više ljudi, da pokažemo da dajemo svoj maksimum. To smo pokazali lani, ne nekim velikim rezultatima nego davanjem svega od sebe, to je jedini način...

S Ukićem imate jako dobar odnos, koji nadilazi odnos trener - igrač. Nadate li se njegovom povratku na parket?

- On je u godinama kad igra zbog gušta i ja vjerujem da će mu kad vidi utakmice i kako se razvija situacija proraditi instinkt. To je jedini način da se on vrati. Zato je i ostavio otvorena vrata. Mogućnost postoji, i ako se pojavi, mi ćemo reagirati. Broj deset je za sada ostavljen slobodan....

Novi kapetan Josip Jukić zahvalio se treneru na ukazanom povjerenju i kapetanskoj traci a o početku sezone je kazao:

- Bit će izazovno, tanki smo pod košem izostankom Vuke, Nelson se tek priključio, ali ono što ja mogu obećati je da ćemo dati maksimum i da nas neće nitko nadskakati pod obručima.

Težak je raspored na početku, Cibona, Budućnost...?

- Skupljali smo se malo po malo, trenirali smo pet na nula, igrači su dolazili malo po malo... Idemo dati maksimum pa ćemo vidjeti do kuda će nas to dovesti. Moramo dignuti razinu igre na viši nivo, ima dosta nas radnih igrača koji možemo igrati na gornjoj granici, i to je način... Što se tiče mene osobno, radio sam dosta na sebi, dobro se osjećam, nadam se da ću ostati zdrav, svaka ozljeda će nas duplo boljeti s obzirom na širini u kojoj imamo...

Kakvu Cibonu očekujete sutra?

- S obzirom na ono što se pričalo o njima, bit će dobri. Borbeno će biti u svakom slučaju, napeto, jer ni mi ni oni nismo u punoj formi. Nadamo se da će nas podržati navijači, svaka pomoć nam treba i pozivam ih da dođu u što većem broju.

