Ni nakon 27 godina ne možemo prestati plakati za Draženom: 'Klara je vozila 160 km na sat'

Naš zrakoplov preletio to mjesto i pilot je objavio da se moramo vezati zbog turbulencija, a ispod nas su bili crni oblaci. Nevjerojatno... Bio sam u krevetu kad mi je Novosel javio da je Dražen poginuo, kaže nam Rađa

<p>Na današnji dan prije 27 godina cijela Hrvatska je plakala zbog smrti košarkaškog <strong>Mozarta</strong>. Bio je to dan kad je u automobilskoj nesreći poginuo <strong>Dražen Petrović</strong>.</p><p>Godinama se nagađalo koje dvije osobe su bile s njim u automobilu tog kobnog jutra, a onda je otkriveno da je crvenim <strong>Golfom </strong>te 1993. upravljala njegova tadašnja djevojka <strong>Klara Szalantzy</strong>, a treća osoba bila je turska košarkašica <strong>Hilal Edebal</strong>, koja se ni danas nije oporavila od teške nesreće. Gotovo pa je potpuno izgubila pamćenje.</p><p>- Klara je vozila prebrzo. Bila je mlada vozačica i u takvoj situaciji nije se mogla najbolje snaći. Doletjela je u šleper brzinom većom od 160 kilometara na sat. Čak nije uspjela ni reagirati, kočiti. I da je uspjela pokušati zaustaviti vozilo, pitanje je kako bi to prošlo. Uslijedio je strahoviti udarac od kojega je Dražen poginuo - rekao je policajac <strong>Binder</strong>, koji je bio na očevidu.</p><p>Koliko je Draženu značila Hrvatska, dovoljno govori i činjenica da je igrao u nevažnoj utakmici protiv <strong>Slovenije</strong>.</p><p>Već smo izborili plasman na EP, ali Dražen je svejedno htio igrati tu utakmicu u Poljskoj. Nije trebao biti tamo, ali htio je igrati za svoju državu.</p><p>Europsko prvenstvo nekoliko tjedana kasnije nije dočekao.</p><p>U Frankfurtu je dugo razmišljao hoće li s ostatkom momčadi sjesti na avion ili ipak krenuti automobilom.</p><p>- Mi smo se vraćali iz Varšave prema Frankfurtu, a Dražen je tamo prešao u automobil kojim je s djevojkom dalje nastavio put. Nevjerojatno je da je u tom trenutku naš zrakoplov preletio to mjesto i pilot je objavio da se moramo vezati zbog turbulencija, a ispod nas su bili crni oblaci. Nevjerojatno, ali to je život. Bio sam u krevetu kad mi je Mirko Novosel javio da je Dražen poginuo - rekao nam je <strong>Dino Rađa</strong>.</p><p>- Dražen Petrović je drugi najbolji Europljanin u NBA-u, prvi je Kukoč - rekao je <strong>Michael Jordan</strong>.</p><p>- Svi znamo kakav je Dražen bio, nikome nije priznavao da je bolji od njega, sa svakim bi ulazio u ‘fight’ i provocirao ga, ali ne i s Jordanom - rekao je <strong>Aco Petrović</strong>.</p>