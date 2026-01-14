Ni u sljedećoj sezoni Svjetskog kupa neće biti Snježne kraljice! Pogledajte okvirni kalendar

Sezona Svjetskog skijaškog kupa u punom je zamahu. U utorak su skijašice odmjerile snage u austrijskom zimovalištu Flachauu, koji je bio domaćin sedmog slaloma sezone. A dok su oči usmjerene na ono što se događa na stazi, čelnici FIS-a neumorno rade na kalendaru za sljedeću natjecateljsku sezonu 2026./27.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:45 Izjave Zrinke Ljutić i Leone Popović | Video: Hrvatski skijaški savez

A švicarski Blick piše kako je FIS već objavio okvirni kalendar za nadolazeću sezonu, koja bi trebala imati više utrka nego aktualna. Podsjetimo, skijašice bi ove sezone trebale imati 37 utrka, dok bi se sljedeće sezone ta brojka trebala popeti na 40 utrka. Skijaši ove sezone imaju 38 utrka, a sljedeće bi trebali imati čak 43.

Kao i obično, sezona bi trebala početi krajem listopada u austrijskom Soldenu, koji je godinama prva stanica za skijaše i skijašice. Isto stoji i za finski Levi, koji je sredinom studenog tradicionalno domaćin prve slalomske utrke u sezoni.

Okvirni kalendar Svjetskog kupa (žene)

Solden, Austrija,veleslalom (24. listopada)

Levi, Finska, slalom (14. studenog)

Gurgl, Austrija, slalom (21. studenog)

Killington, SAD, veleslalom i slalom (28. i 29. studenog)

Tremblant, Kanada, 2x veleslalom (5. i 6. prosinca)

Beaver Creek, SAD, spust, super-G (12. i 13. prosinca)

St. Moritz, Švicarska, 2x super-G, veleslalom (18. - 20. prosinca)

Courchevel, Francuska, slalom (22. prosinca)

Nepoznata lokacija, veleslalom i slalom (28. i 29. prosinca)

Flachau, Austrija, veleslalom i slalom (4. i 5. siječnja)

St. Anton, Austrija, spust i super-G (9. i 10. siječnja)

VAŽNO: Riječ je o okvirnom kalendaru za sljedeću sezonu. Možemo očekivati dodatne promjene u datumima i lokacijama pojedinih utrka.

Jasno, cijeli će kalendar biti otkriven na proljeće, nakon dodatnih sastanaka FIS-ovog vijeća. Ostaje nekoliko nedoumica, primjerice, tko će biti domaćin tehničkog programa krajem prosinca. To su obično Semmering i Lienz, koji se povukao iz organizacije utrka Svjetskog kupa zbog financijskih problema. Te probleme nemaju u Semmeringu, ali tamo ne žele svake godine biti domaćin utrka.

Ostaje za vidjeti i kada će biti pomaknut ženski program u Kranjskoj Gori, koji je ove godine bio 3. i 4. siječnja. Prema Blicku, sljedeće će godine muška karavana posjetiti slovensko skijalište u tom dijelu sezone.

Okvirni kalendar Svjetskog kupa (muškarci)

Solden, Austrija,veleslalom (25. listopada)

Levi, Finska, slalom (15. studenog)

Gurgl, Austrija, slalom (22. studenog)

Copper Mountain, SAD, super-G, veleslalom (28. i 29. studenog)

Beaver Creek, SAD, 2x spust, super-G, veleslalom (od 3. do 6. prosinca)

Val d'Isere, Francuska, veleslalom, slalom (12. i 13. prosinca)

Groden, Italija, spust, super-G (18. i 19. prosinca)

Alta Badia, Italija, veleslalom i slalom (20. i 21. prosinca)

Madonna di Campiglio, Italija, slalom (23. prosinca)

Bormio, Italija, spust, super-G (28. i 29. prosinca)

Kranjska Gora, Slovenija, veleslalom i slalom (3. i 4. siječnja)

VAŽNO: Riječ je o okvirnom kalendaru za sljedeću sezonu. Možemo očekivati dodatne promjene u datumima i lokacijama pojedinih utrka.

Sljedeće sezone Svjetski kup neće posjetiti Crans-Montanu u Švicarskoj, skijalište koje je nedavno bilo mjesto ogromne tragedije i požara u kojem je 40 ljudi izgubilo život. Ovo će skijalište 2027. biti domaćin Svjetskog prvenstva (od 1. do 14. veljače), tako da ga neće posjetiti i karavana Svjetskog kupa.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

S druge strane, u kalendar se vraćaju Bormio (muškarci) i Cortina d'Ampezzo (žene), koji su domaćini skijaških utrka na Zimskim olimpijskim igrama ove zime. Dodajmo i kako će noćni slalom u Madonni preseliti s početka siječnja na kraj prosinca.

A Snježna kraljica?

Iako mnogi priželjkuju povratak Snježne kraljice u kalendar Svjetskog kupa, to još uvijek nije realna opcija. Podsjetimo, u srpnju 2023. godine Zagreb i okolicu pogodilo je ogromno nevrijeme, koje je odnijelo i ljudske živote. U razornoj oluji nastradala je i četverosjedežnica na Sljemenu, bez koje nema potrebnih uvjeta za održavanje skijaške utrke Snježna kraljica.

Zagrepčani su prethodnih zima uživali u novoj, modernoj gondoli koja povezuje Podsljeme s vrhom Medvednice. Nova žičara velika je atrakcija za obitelji s djecom, a od velike je koristi i ljubiteljima zimskih sportova.

ARHIVA: Zagreb: Manfred Moelgg okrunjen je za sljemenskog kralja, 2017. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iz Grada Zagreba poručili su nam kako su radovi na novoj četverosjedežnici počeli u studenom, a nije poznato kada bi mogla biti završena. U svakom slučaju, nerealno je očekivati kako će ona biti spremna za zimu, a organizatori Snježne kraljice svakako ne mogu dobiti domaćinstvo utrke na obećanjima.

Jednom kada četverosjedežnica bude završena i otvorena za promet, stvorit će se i uvjeti za organizaciju skijaških utrka. A to, kako stvari stoje, može biti najranije u sezoni 2027./28.