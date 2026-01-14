Obavijesti

Sport

Komentari 0
RADOVI JOŠ NISU GOTOVI

Ni u sljedećoj sezoni Svjetskog kupa neće biti Snježne kraljice! Pogledajte okvirni kalendar

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Ni u sljedećoj sezoni Svjetskog kupa neće biti Snježne kraljice! Pogledajte okvirni kalendar
ARHIVA: Zagreb: Manfred Moelgg okrunjen je za sljemenskog kralja, 2017. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

FIS planira povećati broj utrka u sezoni 2026./27. Skijaši će imati 43 utrke, a skijašice 40! Vraća se Bormio, ali Crans-Montana ispada zbog SP-a. Snježna kraljica još čeka svoj povratak

Admiral

Sezona Svjetskog skijaškog kupa u punom je zamahu. U utorak su skijašice odmjerile snage u austrijskom zimovalištu Flachauu, koji je bio domaćin sedmog slaloma sezone. A dok su oči usmjerene na ono što se događa na stazi, čelnici FIS-a neumorno rade na kalendaru za sljedeću natjecateljsku sezonu 2026./27.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjave Zrinke Ljutić i Leone Popović 02:45
Izjave Zrinke Ljutić i Leone Popović | Video: Hrvatski skijaški savez

A švicarski Blick piše kako je FIS već objavio okvirni kalendar za nadolazeću sezonu, koja bi trebala imati više utrka nego aktualna. Podsjetimo, skijašice bi ove sezone trebale imati 37 utrka, dok bi se sljedeće sezone ta brojka trebala popeti na 40 utrka. Skijaši ove sezone imaju 38 utrka, a sljedeće bi trebali imati čak 43.

Kao i obično, sezona bi trebala početi krajem listopada u austrijskom Soldenu, koji je godinama prva stanica za skijaše i skijašice. Isto stoji i za finski Levi, koji je sredinom studenog tradicionalno domaćin prve slalomske utrke u sezoni. 

Okvirni kalendar Svjetskog kupa (žene)

  • Solden, Austrija,veleslalom (24. listopada)
  • Levi, Finska, slalom (14. studenog)
  • Gurgl, Austrija, slalom (21. studenog)
  • Killington, SAD, veleslalom i slalom (28. i 29. studenog)
  • Tremblant, Kanada, 2x veleslalom (5. i 6. prosinca)
  • Beaver Creek, SAD, spust, super-G (12. i 13. prosinca)
  • St. Moritz, Švicarska, 2x super-G, veleslalom (18. - 20. prosinca)
  • Courchevel, Francuska, slalom (22. prosinca)
  • Nepoznata lokacija, veleslalom i slalom (28. i 29. prosinca)
  • Flachau, Austrija, veleslalom i slalom (4. i 5. siječnja)
  • St. Anton, Austrija, spust i super-G (9. i 10. siječnja)

VAŽNO: Riječ je o okvirnom kalendaru za sljedeću sezonu. Možemo očekivati dodatne promjene u datumima i lokacijama pojedinih utrka.

Jasno, cijeli će kalendar biti otkriven na proljeće, nakon dodatnih sastanaka FIS-ovog vijeća. Ostaje nekoliko nedoumica, primjerice, tko će biti domaćin tehničkog programa krajem prosinca. To su obično Semmering i Lienz, koji se povukao iz organizacije utrka Svjetskog kupa zbog financijskih problema. Te probleme nemaju u Semmeringu, ali tamo ne žele svake godine biti domaćin utrka. 

Ostaje za vidjeti i kada će biti pomaknut ženski program u Kranjskoj Gori, koji je ove godine bio 3. i 4. siječnja. Prema Blicku, sljedeće će godine muška karavana posjetiti slovensko skijalište u tom dijelu sezone. 

Okvirni kalendar Svjetskog kupa (muškarci)

  • Solden, Austrija,veleslalom (25. listopada)
  • Levi, Finska, slalom (15. studenog)
  • Gurgl, Austrija, slalom (22. studenog)
  • Copper Mountain, SAD, super-G, veleslalom (28. i 29. studenog)
  • Beaver Creek, SAD, 2x spust, super-G, veleslalom (od 3. do 6. prosinca)
  • Val d'Isere, Francuska, veleslalom, slalom (12. i 13. prosinca)
  • Groden, Italija, spust, super-G (18. i 19. prosinca)
  • Alta Badia, Italija, veleslalom i slalom (20. i 21. prosinca)
  • Madonna di Campiglio, Italija, slalom (23. prosinca)
  • Bormio, Italija, spust, super-G (28. i 29. prosinca)
  • Kranjska Gora, Slovenija, veleslalom i slalom (3. i 4. siječnja)

VAŽNO: Riječ je o okvirnom kalendaru za sljedeću sezonu. Možemo očekivati dodatne promjene u datumima i lokacijama pojedinih utrka.

Sljedeće sezone Svjetski kup neće posjetiti Crans-Montanu u Švicarskoj, skijalište koje je nedavno bilo mjesto ogromne tragedije i požara u kojem je 40 ljudi izgubilo život. Ovo će skijalište 2027. biti domaćin Svjetskog prvenstva (od 1. do 14. veljače), tako da ga neće posjetiti i karavana Svjetskog kupa. 

100 days to go until Milano-Cortina 2026 Winter Olympics
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

S druge strane, u kalendar se vraćaju Bormio (muškarci) i Cortina d'Ampezzo (žene), koji su domaćini skijaških utrka na Zimskim olimpijskim igrama ove zime. Dodajmo i kako će noćni slalom u Madonni preseliti s početka siječnja na kraj prosinca.

A Snježna kraljica?

Iako mnogi priželjkuju povratak Snježne kraljice u kalendar Svjetskog kupa, to još uvijek nije realna opcija. Podsjetimo, u srpnju 2023. godine Zagreb i okolicu pogodilo je ogromno nevrijeme, koje je odnijelo i ljudske živote. U razornoj oluji nastradala je i četverosjedežnica na Sljemenu, bez koje nema potrebnih uvjeta za održavanje skijaške utrke Snježna kraljica.

SVE BITNE INFORMACIJE Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

Zagrepčani su prethodnih zima uživali u novoj, modernoj gondoli koja povezuje Podsljeme s vrhom Medvednice. Nova žičara velika je atrakcija za obitelji s djecom, a od velike je koristi i ljubiteljima zimskih sportova.

ARHIVA: Zagreb: Manfred Moelgg okrunjen je za sljemenskog kralja, 2017.
ARHIVA: Zagreb: Manfred Moelgg okrunjen je za sljemenskog kralja, 2017. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iz Grada Zagreba poručili su nam kako su radovi na novoj četverosjedežnici počeli u studenom, a nije poznato kada bi mogla biti završena. U svakom slučaju, nerealno je očekivati kako će ona biti spremna za zimu, a organizatori Snježne kraljice svakako ne mogu dobiti domaćinstvo utrke na obećanjima. 

NAJAVILE FLACHAU Zrinka i Leona brusile su formu nakon loših rezultata: Nadamo se boljem rezultatu u Austriji
Zrinka i Leona brusile su formu nakon loših rezultata: Nadamo se boljem rezultatu u Austriji

Jednom kada četverosjedežnica bude završena i otvorena za promet, stvorit će se i uvjeti za organizaciju skijaških utrka. A to, kako stvari stoje, može biti najranije u sezoni 2027./28.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Valinčića prati nekoliko talijanskih klubova, Rijeka dovela novog igrača
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Valinčića prati nekoliko talijanskih klubova, Rijeka dovela novog igrača

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila
Još jedan slabiji nastup Zrinke Ljutić, kasnila više od 5 sekundi za nezaustavljivom Shiffrin
SLALOM U FLACHAUU

Još jedan slabiji nastup Zrinke Ljutić, kasnila više od 5 sekundi za nezaustavljivom Shiffrin

Slično kao i u prvoj vožnji, Zrinka nije agresivno skijala u prvom sektoru i to se odrazilo na vremenu. Bila je daleko od najbržih, Shiffrin je vodeća i u ukupnom poretku s 923 boda, 170 više u odnosu na Rast

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026