Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVILE FLACHAU

Zrinka i Leona brusile su formu nakon loših rezultata: Nadamo se boljem rezultatu u Austriji

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Zrinka i Leona brusile su formu nakon loših rezultata: Nadamo se boljem rezultatu u Austriji
1
Foto: matija habljak/Pixsell

Forma je prolazna i svaka je utrka nova šansa da Hrvatice okrenu novi list. Leona i Zrinka su tijekom kratke pauze odradile utrke u nižem rangu skijaškog natjecanja kako bi izbrusile formu za slalom u Flachauu

Admiral

Zrinka Ljutić (21) i Leona Popović (28) prionule su poslu nakon slaloma u Kranjskoj Gori u kojem su bile ispod razine. Zrinka je imala startni broj dva i na samom početku napravila veliku grešku, a nedugo nakon nje je i odustala. Četvrti put u slalomu u ovoj sezoni. Leona je stigla do cilja, ali s velikim zaostatkom, daleko od norme za drugi lauf.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljutić i Popović uoči Flachuaa

Pokretanje videa...

Izjave Zrinke Ljutić i Leone Popović 02:45
Izjave Zrinke Ljutić i Leone Popović | Video: Hrvatski skijaški savez

Forma je prolazna i svaka je utrka nova šansa da Hrvatice okrenu novi list. Leona i Zrinka su tijekom kratke pauze odradile utrke u nižem rangu skijaškog natjecanja kako bi izbrusile formu za noćni spektakl u austrijskom zimovalištu.

SVJETSKI SKIJAŠKI KUP Kolega nakon sjajnog drugog laufa ipak završio 21., Rassat slavio u slalomu u Adelbodenu
Kolega nakon sjajnog drugog laufa ipak završio 21., Rassat slavio u slalomu u Adelbodenu

- Trenirala sam uglavnom na Kronplatzu, kako bih se pripremila i za utrku tamo (veleslalom 20. siječnja, op. a.). Imala sam stvarno dobre treninge, čak sam odvozila i FIS utrku kako bih malo ušla u ritam jer nisam, nažalost, imala dobre slalomske utrke. Dobro se osjećam i veselim se sutrašnjoj utrci. Nadam se napraviti bolji rezultat nego posljednji put. Najavljena je i neka kiša, ali mi smo za sve spremne - najavila je Zrinka Ljutić.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Leona je ostvarila i pobjedu na jednoj FIS utrci tijekom devet dana pauze između utrka Svjetskog kupa.

NAPADALO 40 CM SNIJEGA Otkazan ženski superveleslalom u Zauchenseeu: Organizatori se nisu mogli boriti protiv snijega
Otkazan ženski superveleslalom u Zauchenseeu: Organizatori se nisu mogli boriti protiv snijega

- I ja sam vozila FIS utrke sa Zrinkom. Također s ciljem kako bih ušla u bolji natjecateljski ritam. Jednu sam utrku i pobijedila, dobro sam skijala i nadam se nastaviti u tom ritmu.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prvu vožnju u Flachau postavlja Leonin trener Goran Rački.

NIŠTA OD POVRATKA Legendarni Hirscher odustao od olimpijskog sna: Hejteri će ovo voljeti, jednostavno nisam brz
Legendarni Hirscher odustao od olimpijskog sna: Hejteri će ovo voljeti, jednostavno nisam brz

- Nadam se da neće postaviti ništa komplicirano i da će staza biti slična onima na kojima treniram - zaključila je Hrvatica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!

NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Hrvatski rukometaši porazom su zaključili pripreme za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu naša reprezentacija igra u Malmöu 17. siječnja protiv Gruzije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026