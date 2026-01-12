Zrinka i Leona brusile su formu nakon loših rezultata: Nadamo se boljem rezultatu u Austriji

Zrinka Ljutić (21) i Leona Popović (28) prionule su poslu nakon slaloma u Kranjskoj Gori u kojem su bile ispod razine. Zrinka je imala startni broj dva i na samom početku napravila veliku grešku, a nedugo nakon nje je i odustala. Četvrti put u slalomu u ovoj sezoni. Leona je stigla do cilja, ali s velikim zaostatkom, daleko od norme za drugi lauf.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljutić i Popović uoči Flachuaa

Pokretanje videa... 02:45 Izjave Zrinke Ljutić i Leone Popović | Video: Hrvatski skijaški savez

Forma je prolazna i svaka je utrka nova šansa da Hrvatice okrenu novi list. Leona i Zrinka su tijekom kratke pauze odradile utrke u nižem rangu skijaškog natjecanja kako bi izbrusile formu za noćni spektakl u austrijskom zimovalištu.

- Trenirala sam uglavnom na Kronplatzu, kako bih se pripremila i za utrku tamo (veleslalom 20. siječnja, op. a.). Imala sam stvarno dobre treninge, čak sam odvozila i FIS utrku kako bih malo ušla u ritam jer nisam, nažalost, imala dobre slalomske utrke. Dobro se osjećam i veselim se sutrašnjoj utrci. Nadam se napraviti bolji rezultat nego posljednji put. Najavljena je i neka kiša, ali mi smo za sve spremne - najavila je Zrinka Ljutić.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Leona je ostvarila i pobjedu na jednoj FIS utrci tijekom devet dana pauze između utrka Svjetskog kupa.

- I ja sam vozila FIS utrke sa Zrinkom. Također s ciljem kako bih ušla u bolji natjecateljski ritam. Jednu sam utrku i pobijedila, dobro sam skijala i nadam se nastaviti u tom ritmu.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prvu vožnju u Flachau postavlja Leonin trener Goran Rački.

- Nadam se da neće postaviti ništa komplicirano i da će staza biti slična onima na kojima treniram - zaključila je Hrvatica.