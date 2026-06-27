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G.O.A.T.

Nije više krokodil, sada je koza. Lacoste promijenio legendarni logo zbog Novaka Đokovića

Piše Filip Sulimanec,
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Nije više krokodil, sada je koza. Lacoste promijenio legendarni logo zbog Novaka Đokovića
Foto: Lacoste/Instagram

Pobornici sportske kulture znaju zašto je je baš ovaj šupljorožac izabran za maskotu

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Nakon uspjeha prvog izdanja lansiranog u New Yorku 2025. godine, Lacoste drugu godinu zaredom slavi svog ambasadora Novaka Đokovića, najuspješnijeg igrača u povijesti tenisa, reinterpretirajući svog kultnog krokodila u obliku koze.

Pobornici sportske kulture znaju zašto je je baš ovaj šupljorožac izabran za maskotu. Špicname Greatest of All Time daje akronim G.O.A.T. (koza).

Kroz ovu simboličnu transformaciju svog logotipa, Lacoste odaje počast Đokoviću koji već gotovo dva desetljeća blista na terenima najvećih svjetskih turnira.

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Sa 101 ATP naslovom u svojoj biografiji, uključujući 24 Grand Slam titule i 40 Masters 1000 kruna, Novak Đoković je na panteonu svjetskog tenisa, ali i jedan od najpoznatijih sportaša na svijetu. 

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