<p>Adresa rukometnog doma u Rijeci (naravno, na Zametu) je - Trg riječkih olimpijaca 1. Ispred dvorane info-plaketa sa svim velikim riječkim imenima, a kad si dio te priče, dio (sportske) povijesti jednog grada i onda se vratiš u klub iz kojeg si krenuo u fantastično uspješnu karijeru... Onda si 'sam kriv' što ti telefon opet zvoni petsto puta na dan.</p><p><strong>VIDEO: Sulić - nakon 20 godina opet u Zametu</strong></p><p><strong>Renato Sulić</strong> je mlađahna, tek 40-godišnja legenda svjetskog, hrvatskog i riječkog rukometa. Jedan od najboljih pivota koje je rukomet vidio. I kad je u javnost doprla vijest da se vraća igrati u svoj Zamet, to je bila priča. I sportskih i bilo kojih drugih novina.</p><p>Pa se čovjek rutinerski pomirio s tim da mu ono najljepše vrijeme, s djecom i ženom na moru, neće proteći u apsolutnom miru kakav si svatko od nas, manje ili više sredovječnih 'momaka', želi.</p><p>- Korona je nekako ubrzala odluku o povratku doma, a obitelj je glavni razlog, normalno. Ne smetaš, ali nemam ništa novog za reći. Na moru sam sa ženom i djecom, nije neka vijest, a? - smije se Sulić; olimpijac, svjetski prvak, prvak Hrvatske, Slovenije i Mađarske, osvajač europskih odličja i Svjetskog kupa, sportaš godine HOO-a, član All Star tima EHF Lige prvaka, Zametov 'Hall of Famer'...</p><p>Dobro, ima jako zanimljivih, a nikad do kraja razjašnjenih tema i iz prošlosti. Sa reprezentacijom je ostalo jako puno repova, a karijera i život bili su prepuni prepreka, doslovno i borbe za život nakon one nesreće kada vas je udario auto...</p><p>- Ključna riječ je 'prošlost'. Kako godine idu čista je logika da će i meni doći da ispričam istinu o svemu, npr. o tome zašto sam za reprezentaciju odigrao manje nego što sam mogao i trebao, ali sada za to stvarno nije vrijeme. Kao ćakula, ovako uz kavu: da. Ali inače mi ne pada na kraj pameti. U potpuno sam drugom filmu, napokon opet doma s obitelji. Jedino što me zanima je uživati u tome i pomoći Zametu koliko mogu.</p><p>Sa 40 godina to više nije ona 100% profesionalna priča. Nakon 25 godina (!) karijere, a uz suprugu i četvero djece, vrijeme je i da se taj ritam ostavi iza sebe.</p><p>- Kad se u obzir uzmu svi pehovi, ozljede i nesreće, a čak i da ih nije bilo, ni izbliza ne bih toliko u profesionalnom sportu trajao da nisam sve podredio upravo tome. Život od jutra do mraka: treninzi, prehrana, spavanje, ama baš sve. Onda trofeji, nagrade, ugovori i sve drugo dođe kao posljedica truda i rada. No, dosta je bilo baš posve takvog života.</p><p>Dakle, povratak u Zamet bit će... kakav?</p><p>- Trenirat ću, igrat ću, ali ritam sigurno neće biti kao dosad. Gle, sve što se radi, radi se za Zamet. Ali temelj priče je prijateljski. <strong>Valter Matošević, Boris Konjuh, Vedran Devčić, Vedran Babić</strong>... S nekima sam igrao ne samo u Zametu nego i prije toga, još u Trsatu. Puno se medijske prašine diglo, a ja samo dolazim pomoći. Igranjem koliko mogu i savjetom ako bude potreban. Posebno s naglaskom na igru u obrani, naravno.</p><p>Danas-sutra i na klupi?</p><p>- Polako, vidiš da sam još igrač - nasmijao se Sulić pa se, do neke nove smetnje iz neke druge redakcije, vratio guštanju s obitelji.</p><p>Svjetske medalje i trofeje, strane klubove i reprezentaciju, sva reprezentativna slavlja i nesporazume, sve je to ostavio tamo gdje i pripada - u prošlosti. Počinje novi životni ritam u kojem su pobjednici njegova <strong>Maja</strong> i njihovo četvero djece zbog kojih radi... Sve što u životu radi.</p><p>A veliki pobjednik morala bi biti i nova mlada Zametova generacija koja može učiti od: trenera Matoševića i suigrača-mentora Sulića.</p><p>Kako je u pero kolege Igora Duvnjaka rekao Zametov direktor Babić: 'Sulić u Zametu... To je najveće pojačanje, ne u riječkom nego generalno - u hrvatskom rukometu zadnjih desetak godina'!</p>