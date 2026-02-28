Obavijesti

POŽELJAN NA OTOKU

Nijemci donose senzaciju: Kovač je na meti engleskih velikana!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Niko Kovač, trener Borussije Dortmund, na meti je engleskih velikana Chelseaja, Manchester Uniteda i Tottenhama! Kovač sjajno vodi Borussiju, drugi su u ligi, ali ispali su iz Lige prvaka od Atalante

Admiral

Hrvatski trener na klupi Borussije Dortmund Niko Kovač (54) na meti je tri engleska velikana. Klubovi koji su zainteresirani za njegove usluge su Chelsea, Manchester United i Tottenham, piše njemački Bild.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Niko Kovač u Wolfsburgu VIDEO
Niko Kovač u Wolfsburgu | Video: WfL Wolfsburg

Chelsea je dao otkaz Enzu Maresci i zaposlio Liama Roseniora što znači da je londonski klub najmanje orijentiran na novi izbor. Na klupi Manchester Uniteda odličan posao radi njihova legenda Michael Carrick, ali on se smatra privremenim rješenjem. Igor Tudor (47) novi je trener Spursa, ali je tek privremeno rješenje do kraja sezone. Klub iz sjevernog Londona čeka kraj sezone i Svjetskog prvenstva kako bi ponovno zaposlili Mauricija Pochettina koji je trenutačno izbornik SAD-a. Kao najlogičnija, od svih spomenutih opcija, nameću se 'crveni vragovi'.

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atalanta v Borussia Dortmund
Foto: Daniele Mascolo

Nekadašnji hrvatski reprezentativac i izbornik radi dobar posao u Dortmundu s kojim je trenutačno drugi u ligi iza nezaustavljivog Bayerna. Neslavno je Borussia izgubila od Atalante u Ligi prvaka (4-1), te nakon pobjede u prvom susretu (2-0) završila ovosezonsku europsku epizodu u šesnaestini finala. 

Zadnji put u prvenstvu Borussia je izgubila u 7. kolu od Bayerna (2-1) 18. listopada. U subotu od 18.30 sati slijedi novi Der Klassiker i prilika za približiti se Bayernu na pet bodova razlike.

FILE PHOTO: Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Kovač vodi Borussiju od veljače 2025. i ugovor ima do 2027. godine. Na dosadašnjem 61 susretu pobijedio je 36 puta, 13 puta remizirao, a 12 puta gubio. U karijeri je do Borussije vodio juniorsku momčad Red Bull Salzburga, Hrvatsku U-21, Hrvatsku, Frankfurt, Bayern, Monaco i Wolfsburg.

OSTALO

